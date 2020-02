vedi letture

Lione-Juventus, il club francese e la curva ai ferri corti. Il comunicato dell'OL

Comunicato ufficiale del Lione, in risposta al tifo organizzato dell'OL. Nei giorni scorsi i Bad Gones, gruppo ultras dell'OL, ha esposto uno striscione sopra lo shop del Groupama Stadium, all'attenzione del presidente Jean-Michel Aulas, nel quale si chiedeva dove fossero finiti i valori e l'identità di squadra. In seguito hanno pubblicato un comunicato sulla loro pagina Facebook: "Dove è finito il nostro odio per la sconfitta? Il nostro desiderio di vincere e brillare i colori dell'OL?" per poi attaccare il numero uno del club, reo di concentrarsi prevalentemente sull'aspetto finanziario del club.

Stamane è arrivata la risposta dell'OL: "Il club presenterà un reclamo per i contenuti pubblicati o condivisi sui social network che possano costituire insulto, diffamazione, minaccia, molestia o incitamento a odio e violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l'odio nei discorsi, online e sul campo. OL sarà in grado di assumersi le proprie responsabilità in tal senso".

Ricordiamo che le frizioni fra squadra e tifoseria sono già emerse in questa stagione, in particolare dopo la partita di Champions League contro il Lipsia (2-2) nella quale il difensore del Lione, Marcelo, fu preso di mira dai propri sostenitori. Scatenando la reazione di Memphis Depay, accorso a difendere il compagno di squadra. Al termine della partita l'olandese dichiarò: "Ci hanno sputato in faccia, spero che il club prenda posizione".