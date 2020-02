vedi letture

Lione-Juventus, la moviola de L'Equipe: arbitro avaro coi bianconeri

Dopo la gara di ieri sera, Maurizio Sarri si è lamentato per le decisioni dell'arbitro Gil Manzano. "In Italia c'erano due rigori, in Champions League cambia il metro". Una dichiarazione che sta facendo discutere tra i tifosi di ogni fazione, una gestione del fischietto spagnolo ritenuta però non sufficiente anche dalla stampa francese. L'Equipe parla di un arbitro "avaro con la Juventus". Per il giornale c'era il rigore per fallo di Bruno Guimaraes su Paulo Dybala.