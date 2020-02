vedi letture

Lione-Juventus, pochi dubbi per Sarri: Rabiot in vantaggio su Matuidi

Ultime di formazione per la Juventus direttamente da Lione. Come raccolto da TMW infatti, al momento Adrien Rabiot sembra essere in vantaggio su Blaise Matuidi per completare la linea mediana. Con Rabiot ci saranno Pjanic e Bentancur.