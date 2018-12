© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo il Correio da Manhã, torna in auge la pista Lione per Hector Herrera, vicino all'addio al Porto visto che a giugno il suo contratto coi lusitani scadrà. Per il nazionale messicano si prospetta un addio alla Liga portoghese, con formazioni italiane, inglesi e anche francesi pronte a dargli una nuova chance. Il giocatore resta nel mirino della Roma per gennaio.