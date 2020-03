Lione, Tousart avvisa la Juve: "Champions nostro primo obiettivo: c'è entusiasmo"

Lucas Tousart, centrocampista del Lione, ha parlato a margine della vittoria contro il Saint-Etienne, tornando anche sulla sfida di Champions contro la Juventus: "Non manca molto alla fine della stagione ma siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi. Penso che nella mente di tutti ci sia un obiettivo in particolare e c'è entusiasmo e tanta voglia di giocare insieme. E questa è una grande cosa".