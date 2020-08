Lione, traguardo Garcia: prima semifinale di Champions League della sua carriera

Rudi Garcia continua a stupire sulla panchina del Lione. Partita da outsider in Champions League, i francesi hanno eliminato prima la Juventus e poi il Manchester City, una delle super favorite per la vittoria finale. Per l’ex allenatore della Roma si tratta della prima semifinale raggiunta in carriera nella massima competizione europea.