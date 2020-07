Lione vittorioso, ma Garcia attacca: "Ci siamo addormentati, non potremo farlo con la Juve"

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 della sua squadra nell'amichevole con il Celtic con toni molto duri nei confronti della sua formazione: "Francamente, il risultato finale non dovrebbe essere 2-1. Doveva essere una vittoria più larga, e mi sarei risparmiato il gol concesso. Nella seconda frazione abbiamo avuto opportunità per fare altri gol, ma alla fine l’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Credo comunque che avremmo dovuto vincere con uno scarto maggiore, si sono state le situazioni e le possibilità per farlo. A un certo punto non siamo riusciti a mantenere i giusti ritmi, ci siamo addormentati e ci siamo impigriti un po’. Ma non potremo permetterci nulla di tutto ciò, né contro il PSG, né contro la Juventus". Ricordiamo che in programma ad agosto c'è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che metterà di fronte i francesi ai bianconeri di Sarri dopo l'1-0 dell'andata.