Lionel Messi e la libertà di decidere

Lionel Messi e la libertà. Lionel Messi è, la libertà. Di gioco, di pensiero. Di decidere, sul campo, fuori. Genio ma raziocinio e responsabilità, arrivato in Catalogna bambino e diventato uomo. Col sudore, col lavoro, con la fascia, con le giocate e con spalle larghe, più di quel che si possa vedere e pensare. Lionel Messi è un ragazzo timido, mate e amici stretti, d'una vita, figli e famiglia, pallone e pallonate nelle porte avversarie. Il Barcellona, che è più d'un club, ha deciso di regalargli le chiavi. Del suo futuro, delle sue scelte, della sua vita. Do ut des, restituire i sogni a quel che più d'ultraterreno calchi i campi moderni è impossibile se non con una cosa. Concedendogli la libertà.

La clausola Lionel Messi ha, nel contratto, una clausola che gli consente di liberarsi gratuitamente ogni estate, con un mese di preavviso. Una scelta sottaciuta finora ma presa di comune accordo col Barcellona. Non per sgarbi ma per riconoscenza, perché ricambiare era impossibile e fargli un torto era da club qualunque se non peggiore, non certo Mes que. Ha un ingaggio che solo gli Dei della finanza potrebbero pagare, e qui la lista è la solita, dal City di Guardiola in poi. E' il più grande talento della storia moderna del pallone, chiuderlo in una gabbia dorata sarebbe stato un affronto. Così il Barcellona, che negli anni ha dimostrato d'essere grande, unico, ma anche di saper essere piccolo e fallace, ha deciso di esser quello che è diventato. Mes que un club. Più di una semplice squadra, ma una famiglia. Una casa. Un rifugio sicuro anche per Dios, ma con una porta aperta, per scegliere di volare libero. Come lui.