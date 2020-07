Lionel Messi e le voci che fanno impazzire Milano. Ma il padre trasferisce (solo) la residenza

Lionel Messi in Italia. All'Inter, magari. La notizia è di quelle dirompenti, riportata in serata da Radio Rai. Il padre Jorge Messi trasferirà la residenza in Italia: ha acquistato un appartamento a Milano, in zona Porta Nuova, ma quel che emerge in serata è che lo farà per questioni legate al fisco. Chiaro che questo faccia riflettere e drizzare le antenne agli operatori di mercato, perché è lui che gestisce direttamente questioni e futuro della Pulga. Però dall'Inter è arrivata una smentita a riguardo in serata e pare che il trasferimento di Messi sr non sia legato al calciomercato.