Lionel Messi verso la clamorosa permanenza al Barcellona: tutte le ragioni della sua scelta

Quali sono i fattori che spingono Lionel Messi a valutare la clamorosa permanenza al Barcellona? A rispondere oggi a questo interrogativo, già in prima pagina, è il quotidiano Sport, che spiega come la posizione inflessibile del presidente Bartomeu lo abbia letteralmente messo al muro: il numero uno blaugrana non vuole infatti né cederlo né liberarlo gratis. L'argentino, così, dovrà decidere se andarsene senza un accordo, col rischio di una sanzione da milioni e milioni di euro, o fare un passo indietro e tornare ad allenarsi. Uno scenario sempre più intricato, con nessuna delle parti in causa che vuole che la situazione si protragga per ulteriore tempo.