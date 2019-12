Lionel Messi vince il Pallone d'Oro 2019: è la sesta volta in carriera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi è il vincitore del Pallone d'Oro 2019: rispettate le attese dunque, con l'argentino che si aggiudica il più ambito riconoscimento individuale per la sesta volta nella sua carriera. Non ancora annunciata la classifica definitiva, ma il 10 del Barcellona è ancora una volta il numero uno del mondo per i giornalisti chiamati a votare su invito di France Football. 613 gol in 700 partite, per qualcuno il più grande di tutti i tempi: dopo i successi del 2009, del 2010, del 2011, del 2012 e del 2015, è arrivato il sesto trionfo, a quattro anni di distanza dall'ultimo.