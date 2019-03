Lippi: "Dybala è da Juve, Icardi-Inter? Avrei privilegiato la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale italiana, è intervenuto a Radio Deejay. "In Cina sono stato molto bene, si è creato un grandissimo rapporto, di stima. Lavorare bene non vuol dire solo vincere, quando siamo andati in Cina noi nessuna squadra aveva il settore giovanile, ora tutte le squadre hanno dall'under13 all'under20. Questa è crescita, loro hanno perso un paio di generazioni, ci sono ottimi giocatori di 34-35 anni, nessun altro. Poi discreti ventenni".

Sul gruppo di Mancini. "Noi eravamo un po' più vecchi, non avevo la necessità di rifondare, invece Roberto sì. E ha rifondato, con tutti i giovani bravi. Queste sono le favole del calcio, ora ci sono tanti stranieri, ma vengono fuori dei talenti come Chiesa, Zaniolo, Pellegrini, Barella, è fantastico".

Sulla Champions. "Per vincerla serve la convinzione che c'è nella squadra di esprimersi ad alti livelli, poi c'è un valore aggiunto che finora non aveva mai avuto. Le gare con l'Atletico Madrid fanno la differenza, in Spagna ha rischiato grosso. Al ritorno hanno giocato tutti bene e anche Ronaldo è diventato determinante".

Su Ronaldo. "Prima di andare a giocare a Madrid, la Juventus ha faticato. E pure lui non riusciva a incidere. Il Real Madrid è un animale da Champions, tutti si esprimevano al 100%, poi lui faceva la differenza. C'è la consapevolezza di averla scampata bella".

Su Dybala. "Certo che è da Juve, potenzialmente è da grande squadra, deve fare qualcosa di più, capendo che se non viene utilizzato evidentemente ci sono dei motivi".

Su Icardi. "Mi sarei comportato come sempre, privilegiando la squadra, sempre".

Su Gattuso. "Ho un concetto base, con i grandi giocatori. Qualsiasi cosa decideranno di fare la faranno benissimo, sono bravissimi a coinvolgere le persone. Che poi faccia allenatore, direttore generale, magazziniere, poco importa. È una persona fantastica, trasmette grinta e determinazione come nessun altro".

Su Vialli. "Pure lui farà bene, qualsiasi cosa farà".