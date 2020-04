Lippi: "Il campionato va finito, non importa quando. Playoff soluzione assurda"

Ospite di RegginaTv, l'ex ct Marcello Lippi parla così della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus: "Sto bene, sono un po' annoiato, ma poco importa. E' un momento particolarmente triste, con tutti questi morti, ma speriamo passi presto. Futuro Serie A? In Italia ci sono dirigenti con idee molto chiare, come Commisso, che ha pensato subito ad un centro sportivo all'altezza e ad uno stadio. In Cina? Ci sono grandi stadi, grandi strutture, in Cina mancano i calciatori purtroppo. Il campionato? A parer mio deve ricominciare da dove è stato bloccato e deve finire coi risultati del campo. Playoff o cose del genere sarebbero assurde, il campionato deve finire regolarmente, non ha importanza quando".