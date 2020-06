Lippi: "Inter in corsa per lo Scudetto. Spero che presto vengano riaperti gli stadi"

vedi letture

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport: "Finalmente è ricominciato il campionato. Tutti noi volevamo che finisse, non ci piacevano né playoff né algoritmi. Credo sia importante che i verdetti siano decisi dal campo e con la quarantena soft si finirà la stagione".

Come ha visto le squadre?

"A buon punto. Impossibile pensare che dopo un periodo del genere i giocatori siano al 100% ma piano piano ci arriveranno. Chi ha compattezza e organizzazione difensiva farà meno fatica".

Un ricordo di Mario Corso?

"Il ricordo è fantastico, ci ho giocato contro sia alla Samp che quanto era all'Inter. Lo conoscevo anche fuori dal campo, era di una simpatia e dolcezza incredibile. Era un giocatore di fantasia al servizio della squadra. In Nazionale ha fatto fatica perché è più difficile imporsi per i giocatori con sue caratteristiche".

Sarri ha affermato che non decide solo lui. Cosa ne pensa?

"Credo che volesse dire che l'opinione dei grandi giocatori in squadre come la Juve conta. Anche io mi facevo aiutare dai leader. Le decisioni possono essere prese insieme, non si impongono e basta".

Visti i festeggiamenti post partita a Napoli, non sarebbe meglio per tutti se si riaprissero gli stadi?

"Non penso che sia una brutta idea. Si parla di riaprire teatri, cinema e addirittura discoteche. Con le distanza giuste gli stadi possono essere riaperti e credo che ci stiano pensando".

Cosa pensa di Gattuso al Napoli?

"Ha lavorato tanto e ha dato compattezza e senso di appartenenza. Ha rimesso a posto tutto e si è fatto apprezzare. Nessuno adesso è appagato, sono solo i primi risultati ottenuti".

Cosa pensa della Juve?

"Non so perché il feeling con Sarri non è al top, non conosco la situazione e non voglio parlarne. La gara contro il Bologna sarà difficile, la Juventus deve tornare a far gol e a vincere, altrimenti sarà dura per i bianconeri. Stasera sarà una partita complicata".

L'Atalanta potrebbe essere la grande rivelazione della Champions?

"Auguriamocelo. La squadra ha fatto innamorare tutti, giocano sempre all'attacco ed è bello vederla giocare. Parliamo della squadra che interpreta meglio il calcio europeo, tra le italiane. In poche partite può succedere di tutto".

Atalanta-Lazio sarà una partita chiave per il campionato?

"Potrebbe esserlo. Tutte le partite saranno determinanti comunque, non decisive ma comunque importanti, visto che manca poco alla fine. Le prima gare daranno molti spunti, dal punto di vista fisico e di gioco".

Il riposo forzato potrebbe essere un danno per la Lazio?

"Difficile dirlo. La prima partita di solito non crea grossi problemi, la seconda e la terza però sì".

Pensa di tornare ad allenare una squadra di club, magari piccola?

"L'ho già detto, non è mia intenzione farlo, né in Italia né nel resto del mondo. Penso alle Nazionali, se mi arriverà un'offerta seria potrei prenderla in considerazione".

Cosa pensa della proposta di Galliani di iniziare le stagioni all'inizio dell'anno solare?

"Poteva essere una soluzione quando si è parlato di ricominciare dopo il Coronavirus, visti anche i prossimi mondiali in Qatar. Poi però sono state prese altre decisioni".

Cosa pensa delle cinque sostituzioni?

"Sono favorevole in questo periodo, visto che per gli allenatori sarà difficilissimo dosare le forze dei giocatori. Quando tutto però tornerà alla normalità si dovrà tornare alle classiche tre".

L'Inter?

"La vittoria di ieri contro la Sampdoria è importantissima, i nerazzurri sono in corsa per lo Scudetto. Conte riesce a trasmettere una carica eccezionale e la sua squadra lotterà fino alla fine con Juve e Lazio per il titolo".

Gasperini e Juric sono il calcio del futuro?

"L'Atalanta è quella che si avvicina maggiormente al calcio europeo, aggressimo e organizzato. Il Verona invece è una mini Atalanta, Juric sta facendo molto bene. Sono due allenatori rivolti al futuro".