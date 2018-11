Lippi: "Juve la più forte con CR7. Occhio Milan, ora è arrabbiata"

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, in vista del match col Milan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nella partita secca ci sta tutto. Il Milan sta crescendo, è in fase di formazione e ha bisogno di Higuain in area. Certo, la Juve è di gran lunga la più forte".

Sulla gara con il Manchester United: "Ha indicato una strada che comincia per C, diciamo la casualità… S’è difeso per 85’, poteva prendere 4 gol, il palo, la traversa, e poi ha vinto con una punizione e una specie di autogol. E ora la Juve sarà molto arrabbiata per aver perso la prima partita in stagione e in questo modo".

Sul gesto di Mourinho: "Ognuno ha il suo carattere. Lui è un allenatore ad altissimo livello, lo dice il suo albo d’oro, ma forse qualche cosa poteva risparmiarsela, non si deve reagire per forza".

Su CR7: "Ronaldo è inseritissimo nel gioco. E sa qual è la cosa più bella? Che i compagni gli riconoscono questa grandezza e gli lasciano punizioni, rigori, tutto. Non è facile arrivare a quest’età alla Juve ed essere subito leader riconosciuti. Si parla sempre di gabbie, raddoppi, marcature triple: poi magari ne hai tre su di lui e un altro è libero di far gol. Il Milan non può far altro che giocare al massimo delle possibilità, compatto, concentrato, e sperare che Suso e Higuain colpiscano. Ci sono diversi assenti, mi pare".

Su Gattuso: "Tutti vogliamo bene a Rino. Ma non è solo un bravo ragazzo: a quei livelli non basta la grinta. Le sue squadre sono organizzate, cercano il gioco. Ha già fatto bene contro la Juve e ha tutto quello che serve a un bravo giovane allenatore".