Lippi: "La Juve ha raggiunto il livello dei top club europei"

Marcello Lippi, CT della Nazionale campione del Mondo nel 2006, ha parlato durante la conferenza di presentazione del Golden Foot 2018: "Sono felice di entrare nella 'Hall of Fame', ho la sensazione di aver fatto delle cose importanti. Pirlo come me ha vinto con i club, ma nulla è paragonabile al Mondiale con la maglia della Nazionale. Sono felicissimo di essere qui per questa premiazione.

Sul calcio italiano: "Siamo in ripresa. In Champions stiamo facendo bene. Mi piace fare una considerazione: nel calcio italiano l'Italia ha vinto quattro Mondiali, dietro solo il Brasile. Ci sta una mancata qualificazione, anche se rosichiamo un po'. Bisogna accettarlo. Prima parlavo con Deschamps: nell'arco di una carriera ci sono momenti negativi. Forse in questi momenti si costruiscono i futuri successi"

Sulla Juventus: "La Juve ha sempre iniziato tutte le stagioni per vincere. L'unico modo per vincere qualcosa è provare a vincere tutto, questa non è presunzione. La Juve ha vinto sette Scudetti di fila, in Champions c'era qualche formazione migliore ma ora ha raggiunto il livello dei top club. Ci sono tre o quattro squadre in grado di vincere. Se la gioca con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Ma anche col Manchester City, PSG e il Liverpool. I bianconeri sono alla pari con queste formazioni".