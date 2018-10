Lippi: "Mai come quest'anno la Juventus può vincere tutto"

© foto di Andrea Piras

Intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' da Marcello Lippi, attuale ct della Cina che s'è soffermato sulla Juventus: "Ha sempre iniziato la stagione cercando di vincere tutto, anche in passato, anche con me. Una caratteristica psicologica che non era segno di presunzione ma di consapevolezza della propria forza. Eppoi, lo insegna l'esperienza, se vuoi vincere qualcosa devi provare a vincere tutto. Però, mai come questa volta la sensazione è che la Juve possa davvero vincere tutto".