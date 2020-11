Lippi: "Napoli e Atalanta outsider per lo scudetto. Il Milan resterà in alto con Juve e Inter"

Per Marcello Lippi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus resta la favorita numero uno per lo scudetto, con il Milan che a suo parere resterà in lotta fino alla fine. Occhi puntati però anche sulle altre: "L'Inter resterà lassù insieme a Pirlo e Pioli, mentre le outsider per il titolo sono Napoli e Atalanta". Riguardo ai bomber l'ex ct ha le idee chiare: "Se parliamo di chi è più decisivo per la sua squadra dico Lukaku".