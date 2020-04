Lippi: "Non si può cominciare la nuova stagione senza aver prima concluso questa"

Marcello Lippi, ct della Nazionale che nel 2006 vinse il Mondiale in Germania, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport partendo dalla possibile ripresa del campionato: "Io ripartirei solo a contagi zero. Solo quando guerra sarà vinta, dovremo ripartire". Anche sulle formule, l'ex allenatore della Juventus ha le idee chiare: "Dovremo ripartire dalla 26a giornata. Niente play off o altre formule per carità. Dodici giornate. Non si comincia la nuova stagione senza aver terminato questa". Poi parlando della Nazionale e dell'Europeo slittato nel 2021: "L'Italia è così forte che, anche se mi dispiace per il rinvio, farà benissimo anche il prossimo anno. E aggiungo, con la passione di un nonno per il nipote, che Mancini recupererà anche uno come Zaniolo, che potrebbe essere quello che Totti fu per noi nel 2006".