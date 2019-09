Nel corso dell'intervento a Radio 1, Marcello Lippi ha parlato anche di Maurizio Sarri e del suo impatto alla Juventus. "Non vedo niente di particolare con l'ambiente. Magari non si aspettava di trovarsi una rosa così numerosa. Lui aveva i titolarissimi a Napoli. Non ha però grandi problemi. Penso che ci sia una fiducia reciproca. Ci vuole del tempo e servono dei mesi per cambiare metodo di lavoro e mentalità. C'è però già voglia di cambiare da parte di tutti. La Fiorentina ha fatto un'ottima partita contro la Juve, di conseguenza i bianconeri sono andati un po' in difficoltà".