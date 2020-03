Lippi scettico: "Playoff mortificanti, come assegnare lo scudetto in base a questa classifica"

La proposta playoff e playout non convince Marcello Lippi. Intervistato da la Repubblica, l’ex ct commenta questa eventualità: “Non mi convincono, come non mi convince l’idea di assegnare il titolo in base alla classifica attuale. Se si potrà, credo che si debba riprendere il campionato nel modo ordinario, altrimenti pazienza. Altre soluzioni sarebbero mortificanti”.