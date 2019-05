Lippi sul futuro: "Cina? Vedremo se i colloqui porteranno a qualcosa"

© foto di Federico De Luca

Marcello Lippi, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del suo futuro: "Sono tornato in Cina, abbiamo parlato di tante cose, adesso non so come andrà, vedremo. In quel paese mi sono trovato benissimo e sono gratificato dalla considerazione che hanno di me. Staremo a vedere se i colloqui fatti porteranno a qualcosa".