Lipsia, accordo con la Roma: Shick resta fino al termine della stagione

Patrik Schick rimarrà al Lipsia fino al termine della Champions League. Come riporta il quotidiano Bild, la Roma e il club tedesco stanno definendo gli ultimi elementi dell'accordo: l'attaccante ceco rimarrà in prestito in Germania per i mesi di luglio e agosto e, perciò, potrà giocare la competizione europea. Per quanto riguarda la trattativa per l'acquisto a titolo definitivo, invece, ancora è tutto in stallo.