Lipsia-Bayern Monaco, ultimo atto in Germania: bavaresi per il double

© foto di Imago/Image Sport

Conquistata la Bundesliga (al photofinish sul Borussia Dortmund) il Bayern Monaco di Niko Kovac quest'oggi affronterà il Lipsia per la finale di Coppa di Germania. I bavaresi puntano alla doppietta dopo la precoce eliminazione in Champions (agli ottavi contro il Liverpool) e soprattutto dopo la sconfitta in finale l'anno scorso contro l'Eintracht Francoforte.

Il Lipsia, però, non è squadra semplice, tutt'altro: terzo posto in campionato e gioco brillante. In campionato successo per il Bayern (1-0) e poi pareggio in trasferta 13 giorni fa (0-0). A Berlino, dunque, sarà sfida vera con il club di proprietà della Red Bull a caccia del suo primo trofeo nella sua giovane storia (società nata 10 anni fa). Per il Bayern, invece, grandi motivazioni per Robben e Ribery, al passo d'addio con la maglia del club bavarese.

Per il Lispia sarà 4-4-2 con Poulsen e Werner coppia d'attacco. Nel Bayern, invece, 4-2-3-1 con Gnabry, Muller e Coman alle spalle di Lewandowski, bomber di Coppa con 5 reti segnate.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg; Sabitzer, Demme, Adams, Forsberg; Poulsen, Werner. Allenatore: Rangnick.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Kovac