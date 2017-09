Lipsia come il Napoli: organico confermato e un sogno chiamato Champions

Dopo una lunga estate di calciomercato, il Napoli è riuscito a confermare gran parte della rosa e in Germania è riuscito in un'impresa simile il Lipsia, grande sorpresa della scorsa stagione di Bundesliga. La squadra di Hasenhuttl è piena di talenti e più volte i dirigenti hanno confermato l'intenzione di tenere tutti i giocatori migliori. E così è stato. Naby Keita è stato trattenuto e giocherà nel Liverpool soltanto dall'anno prossimo, per Forsberg sono stati respinti tantissimi assalti importanti dalle big d'Europa e anche Timo Werner continuerà ad essere l'attaccante titolare. Inoltre sono arrivati Kampl, Jung, Bruma che hanno rinforzato un'ottima rosa iniziale che la scorsa stagione ha messo paura al grande Bayern. E per la prima volta nella sua storia il Lipsia giocherà la Champions League, un sogno per giocatori, tifosi e tutto il club che si misurerà con le big d'Europa con dei giovani scatenati.