Lipsia già avanti, per il Tottenham si fa sempre più dura: segna Sabitzer

Si fa durissima per il Tottenham, che dovrà recuperare anche il gol con cui il Lipsia è appena passato in vantaggio per continuare il suo sogno in Champions League: Werner ci prova dalla media distanza ma colpisce Dier. Il tedesco poi torna sul pallone, lo scarica all'indietro per Sabitzer che prende la mira e non sbaglia da fuori area.