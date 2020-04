Lipsia, per il dopo Werner si pensa a Rashica. E il riscatto di Schick è in discussione

Liverpool, Napoli e Borussia Dortmund, adesso anche il Lipsia. Milot Rashica, attaccante del Werder Brema, continua ad avere tanti estimatori e il club della Red Bull starebbe pensando a lui per il post-Werner, che quasi certamente sarà ceduto in estate. Il kosovaro potrebbe essere il colpo del prossimo mercato per la squadra di Nagelsmann, mentre si riflette sul riscatto di Patrik Schick: troppi, in tempi di coronavirus, i 29 milioni chiesti dalla Roma per il riscatto di un giocatore che comunque sta convincendo. A riportarlo è Kicker.