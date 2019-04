Lirola, dal Mapei un messaggio alla Spagna. Con vista Europeo U21

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Chievo 4-0

Ventisette presenze, un gol e sei assist. Un bottino non male, se fai l'esterno difensivo e nella vita devi anche saper guardarti le spalle ma anche spingere sulla corsia per creare superiorità. Pol Lirola è tra gli uomini copertina del Sassuolo nella gara contro il Chievo, grazie a due passaggi vincenti nella serata del Mapei. Il primo per liberare Demiral per l'1-0, il secondo per Locatelli in occasione del momentaneo 3-0. Lo spagnolo si candida prepotentemente per tornare nella selezione Under 21 del suo Paese, dopo un momento in cui è stato messo da parte. L'ultima apparizione risale allo scorso ottobre, ora serve un finale di Serie A all'altezza per far ricredere il ct iberico e la classifica del Sassuolo è abbastanza tranquilla per permettere anche a Lirola di giocare senza troppi assilli. L'Europeo della prossima estate passerà anche per il Mapei Stadium, ormai seconda casa di Lirola, e la sorte ha inserito la Spagna nel girone dell'Italia. Le furie rosse giocheranno contro gli azzurrini di Di Biagio a Bologna, ma a Reggio Emilia disputeranno ben due gare del raggruppamento. Un segno del destino? Intanto Lirola incanta con la maglia neroverde, con la speranza di poterlo fare in Emilia a giugno con la camiseta della roja.