Lirola e l'Europeo rinviato: "Dopo l'U21, sogno di fare il passo successivo con la Spagna"

vedi letture

"Ci hanno mandato un protocollo di allenamento. L’obiettivo è quello di farci trovare pronti quando riprenderemo ad allenarci". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it, è l'esterno della Fiorentina Pol Lirola. Lo spagnolo, tra i vari temi toccati, si sofferma anche sulla notizia del rinvio dell'Europeo: "Penso che non c'erano davvero alternative. Il blocco dei campionati ha condizionato e condizionerà il calcio per tanto tempo. Il sogno di ogni calciatore è quello di poter giocare per la propria Nazionale, a maggior ragione in competizioni così importanti. Io ho avuto la fortuna di rappresentare il mio paese con la maglia dell’Under 21 e naturalmente sogno di fare il passo successivo. Chiaramente adesso non è questa la cosa più importante, speriamo che passi presto questo periodo e che si possa tornare presto a giocare, intanto però… restiamo a casa!".