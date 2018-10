Lirola: "Vietato subire gol a Verona. De Zerbi ricorda Di Francesco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, difensore del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa. "Domenica scorsa avremmo dovuto prendere i tre punti, ma oramai guardiamo alla prossima. Il Chievo non dobbiamo sottovalutarlo, è ultimo in classifica ma non ci pensiamo. Non vinciamo da troppo tempo, dobbiamo fare la nostra partita, iniziando da dietro e pressandoli alti. Loro non hanno ancora vinto, noi manchiamo da tempo, quindi ti può venire un po' di pressione. Con il Bologna il mister mi ha lasciato in panchina, per scelte sue, ma io sono tranquillo. Ho tanta voglia di giocare. In 4 partite abbiamo preso gol nei primi minuti, dobbiamo migliorare, non so se è perché siamo giovani. Se vinci domenica puoi affrontare le prossime con la testa un po' più libera".

Su De Zerbi. "È bravissimo, mi ricorda un po' Di Francesco, come persona e come proposizione al gioco".

Su Boateng. "Ci dà molto, quando è in campo fa la differenza, serve al 100%".