Lirola vuole restare a Marsiglia: "È il club perfetto per me ma dovremo trattare con la Fiorentina"

vedi letture

È arrivato a Marsiglia nella finestra invernale del mercato e punta a restare in Francia. Pol Lirola, terzino ceduto in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto a favore del club francese, ha parlato a La Provence del suo futuro: "Il mio desiderio è quello di restare qui. È il club perfetto per me, mi piacerebbe restare, ma non dipende solo da me. Io proverò solo a giocare tutte le partite al 100%. Mi trovo molto bene qui, sono a sole 4 ore di macchina da casa, Barcellona. Longoria mi ha detto di pensare a far bene e che avremmo avuto il tempo di parlare in seguito. Se a fine stagione l'OM vorrà tenermi, dovremo trattare con la Fiorentina. Non ho dubbi: da quando sono arrivato, ho capito quanto è grande questo club. Si capisce dal centro di allenamento, dallo stadio. Solo per questo, vale la pena essere qui".