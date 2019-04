© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lisandro Lopez, ex difensore di Inter e Genoa oggi al Boca Juniors, ha parlato a TyC Sports soffermandosi anche sull'ex compagno Mauro Icardi: "E' uno dei migliori numeri 9 del mondo, su questo non c'è alcun dubbio. Ha avuto dei problemi con l'Inter, ma ora è tornato a giocare e sono sicuro che ritroverà subito continuità. La Nazionale? Secondo me Mauro deve essere convocato per la Copa America, ha tanto da dare alla Seleccion".