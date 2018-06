Lisandro Lopez: "Inter, bilancio negativo. Genoa? Priorità al Benfica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal quotidiano portoghese O Jogo, Lisandro Lopez torna sulla sua breve e non fortunata avventura all'Inter: "Il bilancio non può essere positivo, perché non ho avuto modo di giocare più minuti. Non ho potuto mostrarmi come volevo, il tecnico Luciano Spalletti mi vedeva un gradino sotto gli altri due miei compagni di squadra. I titolari erano Joao Miranda e Milan Skriniar, che hanno offerto un rendimento altissimo per tutta la stagione".

Per il suo futuro, si parla di Genoa: "Col Benfica ho un contratto fino al 2021, ora andrò a Lisbona e parlerò col tecnico Rui Vitoria per capire se conterà o no su di me la prossima stagione. Se mi dirà di no, a quel punto valuterò le opzioni e le offerte che arriveranno da altri club".