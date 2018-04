Lisandro Lopez, Silva e Milic. Operazioni da 'Chi l'ha visto?'

© foto di Federico Gaetano

Finti acquisti. O meglio, acquisti mai visti. E' il curioso caso di alcuni giocatori acquistati dalle big di Serie A nel mese di gennaio, o anche dopo, che non hanno mai o quasi mai visto il campo. E' di oggi la notizia di una Roma che non sarà obbligata a riscattare dallo Sporting Club Jonathan Silva, terzino arrivato a gennaio che ha recuperato dall'infortunio precedentemente rimediato solo a fine febbraio. Il riscatto obbligatorio infatti scatterà alla settima presenza, eventualità già impossibile perché Silva, che non può giocare in Champions, a sei gare dalla fine della Serie A non ha finora mai visto il campo. Nemmeno per un minuto.

Stessa sorte per Hrvoje Milic, ex terzino della Fiorentina che il Napoli ha ingaggiato dopo il secondo infortunio capitato a Faouzi Ghoulam. Acquistato dalla società per le contrapposizioni in allenamento, il calciatore croato non è mai stato preso in considerazione da Sarri che, effettivamente, l'ha fin qui utilizzato solo a Castel Volturno. E andrà avanti su questa strada fino alla fine.

In questo quadro desolante, può considerarsi un 'fortunato' Lisandro Lopez. A lungo inseguito dall'Inter a gennaio e non solo, il centrale di difesa argentino fino a questo momento ha giocato solo 44 minuti. Il calciatore di proprietà del Benfica è considerato la quarta scelta da Luciano Spalletti che gli preferisce regolarmente Ranocchia quando deve dar fiato a uno tra Miranda e Skriniar.

L'argentino non ha trovato spazio nemmeno ieri, a differenza di ciò che potrebbe accadere oggi a Martin Caceres. Protagonista assoluto dell'Hellas Verona nella prima parte di stagione, il difensore uruguagio da quando è passato alla Lazio, complice anche un infortunio, ha giocato solo 90 minuti.