LIVE TMW - 100 giovani d'Italia: Ranieri numero 57, centrale di sinistra

I migliori 100 giovani italiani nati dopo il 1.1.98 nella classifica di TMW. Oggi e domani verranno svelate le posizioni

Fonte: con la collaborazione di Bernabei, Cardia, Conterio e Lorini

© foto di Federico De Luca

18.41 - Luca Ranieri, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Foggia, è presente in 57° posizione nella top 100 di TMW riguardante i migliori giovani italiani. Questo il pensiero del suo agente, Giocondo Martorelli: "E' un '99 di grande prospettiva. Può giocare senza problemi sia in una difesa a 3 come centrale di sinistra che in una linea a 4. Per me ha un sicuro avvenire, nelle sue corde ha qualità sia fisiche che tecniche". Clicca qui per l'intervista.

18.28 - Di Gianmarco Cangiano, posizione numero 58 della nostra classifica, ci ha parlato l'agente Clemente Severati: "Riesce a interpretare bene entrambe le fasi, sia quella offensiva che quella difensiva e nel 4-3-3 di oggi gli allenatori chiedono versatilità agli esterni alti. Lui dà buon equilibrio tattico". Clicca qui per l'intervista.

18.17 - Queste le posizioni dalla 60 alla 56. Clicca qui per le schede

56) Luca Ercolani (1999, difensore centrale, Manchester United)

57) Luca Ranieri (1999, terzino sinistro, Foggia)

58) Gianmarco Cangiano (2001, esterno sinistro offensivo, Roma)

59) Andrea Colpani (1999, centrocampista centrale, Atalanta)

60) Simone Muratore (1998, centrocampista centrale, Juventus)

18.11 - Beppe Galli, procuratore di Luca Zanimacchia, presenta così il giovane esterno, numero 61 della nostra classifica: "E' un terzino destro molto versatile, che può giocare anche a sinistra come ha dimostrato con la maglia azzurra. Si esalta come fluidificante, potendo agire su tutta la fascia quindi. Ma è stato utilizzato persino come mezzala, per lui non fa differenza". Clicca qui per l'intervista.

17.48 - Tommaso Biestro, procuratore di Antonio Candela, presenta così il giovane esterno del Genoa, numero 62 della nostra lista: "E' un terzino destro molto versatile, che può giocare anche a sinistra come ha dimostrato con la maglia azzurra. Si esalta come fluidificante, potendo agire su tutta la fascia quindi. Ma è stato utilizzato persino come mezzala, per lui non fa differenza". Clicca qui per l'intervista.

17.27 - Su Marco Sala, numero 65 della nostra lista di giovani talenti, ha preso la parola il ds dell'Arezzo Emiliano Testini: "Un grande professionista e qualità importanti in entrambe le fasi. Chi può ricordare? Dico Manuel Pasqual ex Fiorentina oggi ad Empoli con il quale ho avuto modo di giocare in passato. Pasqual, ad oggi, rispetto a Marco ha una maggiore qualità sul cross, ma dalla sua ha invece una fase difensiva più attenta". Clicca qui per l'intervista.

17.17 - Queste le posizioni dalla 65 alla 61. Clicca qui per le schede

61) Luca Zanimacchia (esterno offensivo, 1998, Juventus)

62) Antonio Candela (2000, terzino destro, Genoa)

63) Manuel Gasparini (2002, portiere, Udinese)

64) Francesco Mezzoni (2000, esterno destro, Napoli)

65) Marco Sala (1999, terzino sinistro, Arezzo)

17.07 - Samuele Ricci è uno dei talenti più in vista del calcio italiano. Per noi, al numero 66 della classifica generale, il responsabile del Settore Giovanile dell'Empoli Claudio Calvetti ce lo presenta così: "Ha fatto la mezzala, ora gioca da play. Credo che in quel ruolo esprima il meglio, è giovane, altri magari lo vedranno in altre posizioni. Da noi gioca lì e sta facendo un ottimo campionato". Clicca qui per l'intervista.

16.55 - Marco Olivieri, attaccante della Juventus, si classifica al 68° posto della nostra graduatoria. Vittorio Tosto, agente della giovane punta, ne parla così "Ricordo che al primo anno dopo le giovanili nella Lazio, Di Vaio andò al Bari e faticò. Poi l'anno successivo alla Salernitana sbocciò. Ha la stessa forza e lo stesso potenziale. Mi auguro che faccia anche la stessa carriera". Clicca qui per l'intervista.

16.27 - Al numero 70 della nostra graduatoria c'è Laurens Serpe, difensore classe 2001 in forza all'Inter: "Al primo anno di Primavera non è mai facile ma ha grande stima da parte di tutti: ha fatto un anno intero in Nazionale, è stimato all'Inter, al Genoa, è di ottima prospettiva", ha dichiarato il suo procuratore Pasquale Gagliardi. Clicca qui per l'intervista.

16.16 - Queste le posizioni dalla 70 alla 66. Clicca qui per le schede

66) Samuele Ricci (2001, centrocampista centrale, Empoli)

67) Marco Meli (2000, trequartista, Fiorentina)

68) Marco Olivieri (1999, attaccante centrale, Juventus)

69) Ferdinando Del Sole (1998, esterno offensivo, Pescara)

70) Laurens Serpe (2001, difensore centrale, Inter)

16.12 - Al numero 72 della nostra graduatoria c'è Franco Tongya Heubang, trequartista classe 2002 del settore giovanile della Juventus: "E' un centrocampista offensivo, può giocare trequartista, in mezzo al campo. E' un giocatore con spiccate doti offensive, anche in Nazionale sa segnare e oltretutto gioca sotto età in bianconero", ha dichiarato il suo procuratore Andrea Pastorello. Clicca qui per l'intervista.

15.39 - Di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 al 75esimo posto nella nostra graduatoria, ne abbiamo parlato con il direttore sportivo del Ravenna Matteo Sabbadini: "Un paragone? Quello con Pirlo è naturale quanto troppo impegnativo". Clicca qui per l'intervista.

15.16 - Queste le posizioni dalla 75 alla 71. Clicca qui per le schede

71) Emmanuel Gyabuaa (2001, centrocampista centrale, Atalanta)

72) Franco Tongya Heubang (2002, trequartista, Juventus)

73) Gabriele Zappa (1999, terzino destro, Inter)

74) Alessandro Cortinovis (2001, trequartista, Atalanta)

75) Salvatore Esposito (2000, centrocampista, Ravenna)

15.12 - Elia Petrelli, attaccante classe 2001, è senza dubbio uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile della Juventus. Ne abbiamo parlato con l'ex dirigente del settore giovanile bianconero, Moreno Zocchi: "E' un centravanti atipico, alla Bruno Giordano", ha detto. Clicca qui per l'intervista.

15.06 - Di Alberto Dossena, difensore centrale classe '98, ne abbiamo parlato col ds della Pistoiese Raffaele Pinzani: Chi ricorda fra i giocatori più conosciuti? Per la pulizia nell'intervento, per la capacità di anticipo e per la capacità di lavorare commettendo pochi falli si può accostare all'ex Lazio e Palermo Biava". Clicca qui per l'intervista.

14.46 - Al 78esimo posto della nostra classifica c'è Kevin Cannavò, attaccante classe 2000 del Palermo. Abbiamo parlato di lui con Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile rosanero: “È esplosivo, veloce, vede la porta. Direi che è uno alla Belotti”. Clicca qui per l'intervista.

14.22 - Queste le posizioni dalla 80 alla 76. Clicca qui per le schede

76) Elia Petrelli (2001, attaccante centrale, Juventus)

77) Alberto Dossena (1998, difensore centrale, Pistoiese)

78) Kevin Cannavò (2000, attaccante centrale, Palermo)

79) Freddi Greco (2001, terzino sinistro, Roma)

80) Andrea Rizzo Pinna (2000, centrocampista centrale, SPAL)

14.07 - Storia da raccontare quella di Niccolò Cudrig, attaccante classe 2002 all'81esimo posto della nostra classifica: "Gioca in Belgio perché lì i giovani vengono lanciati in modo più facile: si è allenato tutto l'anno con la prima squadra e in Italia non lo fa praticamente nessuno. Da noi, infatti, ragazzi della sua età non sono coi ‘grandi’ tutta la settimana, per crescere. Il Club Brugge è collegato alla proprietà del Monaco, una casa madre che lo tiene d'occhio senza dubbio, con estrema attenzione", ha dichiarato il suo procuratore Andrea Pastorello. Clicca qui per l'intervista.

14.01 - All'83esimo posto della nostra classifica c'è Pietro Beruatto, terzino sinistro dell'Under 23 della Juventus. Questo il paragone di Moreno Zocchi, dirigente che un anno fa lo portò a Vicenza: "Quello con Biraghi può essere un giusto paragone, anche perché tira molto bene le punizioni, le calcia più di potenza che di precisione. Deve migliorare dal punto di vista dell'attenzione, ma sono sicuro che crescerà anche grazie all'aiuto del padre". Clicca qui per l'intervista.

13.31 - Con Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Novara, abbiamo parlato di Alessandro Mallamo, esterno offensivo classe '99: Un paragone? Essendo un prodotto del settore giovanile della Dea il riferimento perfetto è Giacomo Bonaventura". Clicca qui per l'intervista.

13.25 - Queste le posizioni dalla 85 alla 81. Clicca qui per le schede

81) Nicolò Cudrig (2002, attaccante centrale, Cercle Bruges)

82) Manuel De Luca (1998, attaccante, Alessandria)

83) Pietro Beruatto (1998, terzino sinistro, Juventus)

84) Alessandro Mallamo (1999, esterno offensivo, Novara)

85) Alessandro Bordin (1998, mediano, Perugia)

13.04 - Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ai microfoni di TMW ha parlato di Andrea Capone, attaccante classe 2002 in forza al club rossonero: "In futuro potrà diventare un'ottima mezzala". Clicca qui per l'intervista.

12.46 - Nella nostra graduatoria è presente anche Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe '99 di proprietà del Torino attualmente al Carpi. Queste le parole del dg emiliano Stefano Stefanelli: "E' un centrale difensivo mancino che può destreggiarsi sia nella difesa a quattro che in quella a tre come centrale esterno. All'occorrenza noi lo abbiamo utilizzato anche come terzino sinistro". Clicca qui per l'intervista.

12.41 - Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato di Luca Matarese, seconda punta classe '98 che nella nostra graduatoria è all'89esimo posto: "Può arrivare a palcoscenici più importanti, è serio e determinato, fa della velocità e la qualità la sua forza". Clicca qui per l'intervista.

12.38 - Al numero 90 della nostra classifica c'è Andrea Ghion, centrocampista centrale classe 2000 del Sassuolo. Questa la presentazione del suo procuratore Alessandro D'Amico: "E' un giocatore che gli allenatori vogliono sempre in squadra perché non sbaglia praticamente mai. Nell'arco di una partita, quando va male, sbaglia un passaggio, non di più". Clicca qui per l'intervista.

12.35 - Queste le posizioni dalla 90 alla 86. Clicca qui per le schede

86) Andrea Capone (2002, attaccante, Milan)

87) Alessandro Buongiorno (1999, difensore centrale, Carpi)

88) Nicola Rauti (2000, attaccante centrale, Torino)

89) Luca Matarese (1998, seconda punta, Foggia)

90) Andrea Ghion (2000, mediano, Sassuolo)

12.10 - Al numero 91 della classifica c'è Michele Cerofolini, classe '99 cresciuto nella Fiorentina ma adesso in prestito al Bisceglie. Questo il paragone del suo procuratore, Giulio Marinelli: "È un portiere moderno, reattivo, di grande personalità, forte anche con i piedi. Il ruolo è cambiato nel tempo, ma in certe movenze ricorda Pagliuca". Clicca qui per l'intervista.

11.33 - Il difensore centrale classe '98 Alessandro Vogliacco è al numero 92 della nostra classifica. Matteo Lovisa, uomo mercato del Pordenone, l'ha presentato così: "Alessandro è un centrale esplosivo, dotato di buona tecnica e di un grande calcio per giocate in profondità. Personalmente lo vedo già pronto per il salto di qualità"

11.31 - Al numero 94 della classifica c'è Eyob Zambataro, terzino sinistro del Padova. Questo il paragone del ds Giorgio Zamuner: "Personalmente lo vedo come un ottimo quinto di centrocampo: in lui rivedo Lazzari della SPAL". Clicca qui per l'intervista.

11.20 - Queste le posizioni dalla 95 alla 91. Clicca qui per le schede

91) Michele Cerofolini (1999, portiere, Bisceglie)

92) Alessandro Vogliacco (1998, difensore centrale, Pordenone)

93) Felice D'Amico (2000, ala sinistra, Chievo Verona)

94) Eyob Zambataro (1998, terzino sinistro, Padova)

95) Francesco Verde (1999, attaccante centrale, Cagliari)

11.10 - Al numero 96 della nostra graduatoria c'è Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 dell'Inter cresciuto nello Scandicci. Col presidente di quest'ultimo club, Fabio Rorandelli, abbiamo analizzato le sue qualità: "E' un ragazzo determinato e disciplinato, un vero e proprio talento con la testa sulle spalle grazie soprattutto alla famiglia. E' un esterno sinistro basso naturale di grande corsa. Per me è un predestinato". Clicca qui per l'intervista.

10.58 - Di Gianluca Frabotta, terzino classe 1999, ne abbiamo parlato con l'uomo mercato del Pordenone Matteo Lovisa: "Un paragone? Mi viene in mente l'ex Fiorentina Marcos Alonso, proprio per la capacità di gioco nonostante una struttura fisica importante". Sulle pagine di TMW troverete l'intervista integrale. Clicca qui per l'intervista.

10.55 - Al numero 99 della nostra graduatoria c'è Michael Folorunsho. Questo il paragone del suo procuratore, Pasquale Gagliardi: "E' una mezzala dal gran fisico, diciamo che può ricordare Kessie come tipo di calciatore. Tira, segna, si inserisce, ha la conclusione da fuori: è uno molto interessante con un percorso diverso da altri". Clicca qui per l'intervista.

10.38 - Del numero 100 in classifica Samuele Birindelli ha parlato a TMW il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi: "E' un calciatore con doti atletico di primo livello, con ottime capacità d'inserimento e di cross in corsa che lo rendono pericoloso sulle giocate dal fondo". Clicca qui per l'intervista.

10.30 - Queste le prime posizioni, dalla 100 alla 96. Clicca qui per le schede

96) Niccolò Corrado (2000, terzino sinistro, Inter)

97) Gianluca Frabotta (1999, terzino sinistro, Pordenone)

98) Giacomo Siniega (2001, difensore centrale, Torino)

99) Michael Folorunsho (1998, centrocampista centrale, Virtus Francavilla)

100) Samuele Birindelli (1999, terzino destro, Pisa)

10.15 - Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili. Nella giornata di ieri siamo andati a scoprire le posizione dalla 51° alla 100°. Oggi, dalle 10.15, cinque posizioni ogni ora col gran finale in prima serata e con la top 5.