live A Casa Con La Juve, alle 15.00 Barzagli e Matri in diretta

Appuntamento del mercoledì di "A Casa La Juve", in diretta su Juventus TV, con due grossi ex giocatori della Juventus: Andrea Barzagli e Alessandro Matri. Un difensore e un attaccante per le domande e curiosità dei tifosi che possono interagire in tempo reale. Conducono Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.

14.30 - La diretta comincia alle 15.00.