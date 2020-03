live A Casa Con La Juve, Bugo: "Sembra un'eterna domenica"

vedi letture

Secondo appuntamento con "A Casa Con La Juve", il nuovo format proposto da Juventus TV in questi giorni di emergenza coronavirus. Insieme al direttore del canale Claudio Zuliani e al telecronista Enrico Zambruno, in diretta Skype dalle proprie abitazioni, ci saranno Gianlugi Buffon e Bugo. La diretta di circa trenta minuti coinvolge anche gli utenti che possono interagire con gli ospiti ponendo le loro domande.

15.00 - Comincia la diretta

In apertura un grande abbraccio a Blaise Matuidi e Daniele Rugani, positivi seppur asintomatici al COVID-19

Come state passando le vostre giornate?

Buffon: "La mia incoscienza in questi momenti mi fa stare bene. Dopo i primi due-tre giorni in cui si doveva prendere le misure con moglie e figli, adesso ho trovato i miei spazi e sto bene".

Bugo:: "La cosa più difficile da organizzare è la routine, avendo pure un bimbo piccolo di tre anni. Sembra un'eterna domenica, metto in ordine alcune cose e provo a fare passare le giornate in modo sereno. Mi informo e spero che finisca tutto molto presto".