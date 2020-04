live A Casa Con La Juve, Szczesny: "Pinsoglio è un grande esempio"

Appuntamento con i numeri uno, Wojciech Szczesny e Carlo Pinsoglio, in diretta "A Casa con la Juve" insieme al rapper Shade. Sul canale ufficiale YouTube di Juventus, in compagnia di Claudio Zuliani ed Enrico Zambruno, trenta minuti circa di giochi, curiosità e aneddoti, con la possibilità di interagire con i protagonisti attraverso i messaggi in tempo reale.

15.00 - Comincia la diretta

Come state?

Szczesny: "Bene ma non benissimo. (sorride, ndr). Sono a Varsavia con la famiglia, sto bene".

Pinsoglio: "Io sono a casa di Tek, perché ha spazio e posso allenarmi qua, tanto siamo abbastanza vicini".

Shade: "Io non faccio mai vacanze, sono venuto in Spagna e quando è scoppiata l'emergenza sono rimasto qua".

Per Szczesny: un consiglio per diventare un grande campione e in quale partite ti sei emozionato di più?

"Io ho scelto un esempio: si chiama Carlo Pinsoglio, lo vedo allenare tutti i giorni con grande passione, credo lui sia un grande esempio. La partita contro l'Atletico dello scorso anno mi ricorda grandi emozioni. Mi è piaciuta anche l'ultima partita con l'Inter, si sentiva bene Pinsoglio dalla panchina che sosteneva tutti".

Per Pinsoglio: ricordi il tuo arrivo alla Juve?

"Sono arrivato a 10 anni. Ho fatto le giovanili alla Juve, poi sono andato in prestito tra Serie B e C. Quando ho saputo che Szczesny veniva alla Juve son tornato".

Per Shade: come fai quando c'è un concerto e gioca la Juve?

"La guardo al telefono. Quando i nostri fanno gol mi metto a urlare e i fonici mi guardano... se non sei tifoso non puoi capire".

Un voto all'altro

Uscite di Pinsoglio: "10. Non ha mai giocato. Anche 9.5 per una papera ai tempi di Livorno".

Destro di Szczesny: "Direi 10...".

Sinistro di Pinsoglio: "Se lui ha dato 10 al mio destro, lui è superiore: il massimo".

L'abbigliamento di Szczesny fuori dal campo: "Infallibile, è un 15".

L'abbigliamento di Pinsoglio: "Io ti dare un 4.5".

Parate plastiche di Szczesny: "Lui non è un plastico, è efficace: quando le sa riesce bene".

Una cosa che non hai mai detto a Pinsoglio: "Io gli dico tutto. Quando aveva tre capelli gli ho detto 'fai qualcosa'. Sulla barba insomma...".

Chi prende più gol in allenamento?

Szczesny: "Pinso, perché io i tiri con la squadra non li faccio. Anche nel riscaldamento pre partita, sta lui in porta e quindi prende un po' di gol".

Shade, quali sport ti piacciono oltre il calcio?

"Mi piace il basket, da piccolo giocavo ma poi sono rimasto basso di statura a differenza dei miei amici che son cresciuti. E poi mi piacciono il football americano e il baseball".

Come si allena un portiere in questo periodo?

Pinsoglio: "Ci alleniamo con quello che abbiamo e per quello che possiamo".

Szczesny: "Mi alleno con mio figlio. Scherzi a parte, con il pallone non si fa niente in questo periodo".

Shade, la più grande emozione allo Stadium?

"La più emozionante Juve-Atletico 3-0, ho pianto quella volta allo stadio".

15.38 - Finisce la diretta