LIVE TMW - È il giorno di Inter-Juventus: comunicate le formazioni ufficiali

19.50 - Tutto pronto a San Siro per Inter-Juventus, primo big match di questo turno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo alle 20:45:

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti. Allenatore: Spalletti

Juventus (4-3-3): 1 Buffon; 7 Cuadrado, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic. A disposizione: 26 Szczesny, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 4 Benatia, 26 Lichtsteiner, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 33

19.34 - Bianconeri sul manto di San Siro. C'è anche Giorgio Chiellini, infortunato, a colloquio col presidente Agnelli.

19.29 - Juve arrivata a San Siro. C'è anche Agnelli nel pullman in questo momento importantissimo.

19.20 - Allegri, i giocatori e la dirigenza della Juventus stanno salendo sul pullman tra l'entusiasmo di 800 tifosi.

19.14 - Come riporta Tuttojuve.com, sono circa 500 i tifosi presenti a Milano all'esterno dell'Hotel Melià, albergo scelto dalla Juventus per trascorrere le ore precedenti al match contro l'Inter. In calce l'immagine.

19.04 - Intanto, a San Siro, si aprono i cancelli. Tutto pronto, dunque, per Inter-Juventus.

18.35 - "Il countdown è iniziato", scrive il profilo Twitter della Juventus. Questo il messaggio dei bianconeri in vista del big match con l'Inter:

17.56 - La Juventus sta terminando la riunione tecnica e, intanto, arrivano conferme sulla formazione scelta da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, contro l'Inter, punterà sul 4-3-3: in porta ci sarà Buffon. In difesa da destra verso sinistra toccherà a Cuadrado, Rugani, Barzagli e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Khedira, Pjanic e Matuidi. In attacco ci saranno Douglas Costa, Higuain e Mandzukic.

17.39 - Questa sera, contrariamente a quanto era stato ipotizzato, non sarà presente a San Siro il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, atteso per osservare da vicino Icardi e Dybala. Lo riporta TuttoJuve.

17.08 - In carriera, Mauro Icardi ha segnato sette gol in dieci partite di Serie A contro la Juventus, ma il dato ha risentito di una frenata improvvisa con una sola segnatura negli ultimi cinque derby d'Italia disputati in ordine temporale. Lo sottolinea Opta.

16.53 - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha raggiunto in questi minuti la squadra nell'hotel milanese dove i bianconeri alloggiano in vista del match con l'Inter. Il numero uno della società torinese ha voluto in questo modo far sentire la presenza della società accanto ai ragazzi di Allegri, che sono condannati alla vittoria per non dare strada al sorpasso del Napoli, giunto a una sola lunghezza di distanza dopo lo scontro diretto.

16.37 - Nel giorno di Inter-Juventus, il doppio ex Felipe Melo carica i vecchi compagni nerazzurri tramite una storia pubblicata su Instagram. La foto, che ritrae il brasiliano nel momento della folle esultanza con continui colpi al braccio dopo il 2-1 di Perisic contro i bianconeri della scorsa stagione, è accompagnata dal messaggio "Dai ragazzi" in vista della partita di questa sera.

16.28 - Poche ore al fischio d'inizio del primo big match di questo turno di Serie A. Intanto, il profilo Twitter della Juventus mostra il terreno di gioco che ospiterà l'incontro:

16.16 - Attraverso il suo profilo twitter, la Juventus ha messo in evidenza le statistiche riguardanti Luciano Spalletti e le sue sfide di Serie A contro i bianconeri. Decisamente negativo lo score per il tecnico di Certaldo che in 22 circostanze s'è imposto una sola volta: quattro i pareggi, 17 le vittorie della Juventus.

L'unica vittoria è arrivata nella passata stagione: la Roma di Spalletti vinse 3-1 all'Olimpico.

Luciano Spalletti ha vinto solo uno dei 22 match di Serie A da allenatore contro la Juventus (quattro pareggi, 17 sconfitte) #InterJuve pic.twitter.com/F66hM8fuoo — JuventusFC (@juventusfc) 28 aprile 2018

16.01 - Visita di cortesia questa mattina per la Juventus. Come riporta TuttoJuve, nelle scorse ore ha raggiunto il ritiro bianconero il dirigente del Barcellona Ariedo Braida, che si è intrattenuto in particolare con Beppe Marotta.

15.34 - I giocatori della Juve sono nelle loro stanze d'albergo e stanno riposando. Intorno alle 17 è fissata la sveglia, la squadra si ritroverà per la merenda e poi ci sarà la riunione tecnica che servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Al momento si va verso Cuadrado terzino destro e Dybala in panchina per lasciare spazio a Mandzukic.

14.59 - "Noi siamo pronti per questa battaglia..!!!". Questo il tweet di Gonzalo Higuain in vista della partita di stasera per caricarsi e caricare l'ambiente bianconero.

14.23 - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a proposito dell'ipotesi di scansarsi per favorire la corsa scudetto del Napoli sulla Juventus, ha risposto così in conferenza stampa: "C'è poco da dire, quasi tutte le squadre hanno ancora tanto da giocarsi. Noi siamo in corsa per l'Europa League, noi vogliamo dare il massimo fino alla fine. Sono discorsi che non non stanno né in cielo né in terra".

14:00 - Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha presentato così la sfida contro la Juventus: "La crescita della mia squadra è l'aspetto che più mi interessa. So che sarà una gara durissima ma abbiamo imparato a dialogare con i nostri difetti. Possiamo giocarci al meglio questo importante obiettivo che è andare in Champions League. Abbiamo in mano la possibilità di giocarci l'accesso in Europa. Non è un peso. Sappiamo che in ballo c'è qualcosa di grandioso: vogliamo tornare in Champions per l'amore verso il club, i calciatori e non ultimo i tifosi. Vogliamo rimettere le cose a posto per la storia del club".

13:30 - Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro l'Inter: "All'andata fu una delle migliori partite giocate dalla Juventus. Noi dovremo vincere per il campionato. L'Inter dovrà vincere per conquistarsi la Champions. Sarà un mese bello da vivere con entusiasmo, dovremo ripulirci la testa dopo la delusione Napoli".

13:00 - I titoli dei maggiori quotidiani sportivi italiani sulla sfida di stasera a San Siro.

Corriere dello Sport: "Kolossal Scudetto". Corsa al titolo come un film.

Gazzetta dello Sport: "Solo vincere". Icardi-Higuain alla prova del 9.

Tuttosport: "Vinciamo per lui". La promessa della Juve a Buffon.

12:30 - L'Inter è ancora imbattuta negli scontri contro le rivali storiche. La Juve, dopo la sconfitta contro il Napoli, non vuole perdere nuovamente e dare ai campani la possibilità di issarsi in cima alla classifica.

12:15 - Secondo Premium Sport, Massimiliano Allegri potrebbe schierare una squadra ultra-offensiva, con Cuadrado terzino destro e il tridente Douglas Costa-Higuain-Mandzukic davanti (escluso dunque Dybala). In difesa ballottaggio tra Benatia e Rugani. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda l'Inter. Vecino dovrebbe essere preferito a Borja Valero.

12:00 - Queste le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Howedes, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Rivalità, storia e tradizione. Il Derby d'Italia non è una partita come le altre e non può esserlo a maggior ragione a questo punto della stagione, con entrambe le squadre in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi. Inter e Juventus si affronteranno stasera in una sfida che può valere lo Scudetto e la Champions League: i bianconeri sono in testa alla classifica ma sono tallonati dal Napoli, distante solo un punto; i nerazzurri, invece, contenderanno fino alla fine a Roma e Lazio l'accesso alla prossima edizione della Champions.