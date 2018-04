LIVE TMW - È il giorno di Inter-Juventus: Dybala verso la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

13:00 - I titoli dei maggiori quotidiani sportivi italiani sulla sfida di stasera a San Siro.

Corriere dello Sport: "Kolossal Scudetto". Corsa al titolo come un film.

Gazzetta dello Sport: "Solo vincere". Icardi-Higuain alla prova del 9.

Tuttosport: "Vinciamo per lui". La promessa della Juve a Buffon.

12:30 - L'Inter è ancora imbattuta negli scontri contro le rivali storiche. La Juve, dopo la sconfitta contro il Napoli, non vuole perdere nuovamente e dare ai campani la possibilità di issarsi in cima alla classifica.

12:15 - Secondo Premium Sport, Massimiliano Allegri potrebbe schierare una squadra ultra-offensiva, con Cuadrado terzino destro e il tridente Douglas Costa-Higuain-Mandzukic davanti. In difesa ballottaggio tra Benatia e Rugani. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda l'Inter. Vecino dovrebbe essere preferito a Borja Valero.

12:00 - Queste le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Howedes, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Rivalità, storia e tradizione. Il Derby d'Italia non è una partita come le altre e non può esserlo a maggior ragione a questo punto della stagione, con entrambe le squadre in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi. Inter e Juventus si affronteranno stasera in una sfida che può valere lo Scudetto e la Champions League: i bianconeri sono in testa alla classifica ma sono tallonati dal Napoli, distante solo un punto; i nerazzurri, invece, contenderanno fino alla fine a Roma e Lazio l'accesso alla prossima edizione della Champions.