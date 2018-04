LIVE TMW - È il giorno di Real-Juve: il fischio d'inizio in tutto il mondo

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Madrid, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

18.56 - C'è grande attesa per Real Madrid-Juventus in tutto il mondo. Per questo motivo il club bianconero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato la carta geografica con l'orario di inizio del match nelle città più importanti del mondo.

A Madrid e in Italia saranno le 20.45. Che ora sarà in tutto il mondo al momento del kick-off di #RMJuve? #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/t6wuKs9ZyG — JuventusFC (@juventusfc) 11 aprile 2018

18.31 - Oltre che contro il Real Madrid la Juventus questa sera al Bernabeu dovrà giocare anche contro le statistiche. Mai prima di oggi, infatti, una squadra è riuscita a ribaltare uno 0-3 casalingo all'andata in turni ad eliminazione di competizioni europee.

17.41 - Arrivano conferme da Madrid per quanto riguarda lo schieramento con il quale la Juventus affronterà il Real al 'Bernabeu'. I bianconeri scenderanno in campo con il 4-3-3, con Mario Mandzukic e Douglas Costa ai lati di Gonzalo Higuain. Panchina, almeno all'inizio, per Juan Cuadrado. (dal nostro inviato Marco Conterio)

17.13 - John Elkann, presidente ed amministratore delegato di Exor, ha scritto una lettera agli azionisti: "La Juventus ha vissuto l'anno più significativo della sua storia: conquistando il sesto scudetto consecutivo, ha superato la più grande Juventus di tutti i tempi, che nel quinquennio degli anni 30 ne vinse cinque di seguito. Juventus ha anche vinto le ultime tre Coppe Italia ed è arrivata per la seconda volta in tre anni in finale di Champions League, dove è stata battuta dal Real Madrid, forse - ha detto - la squadra di calcio più forte della storia, vincitrice delle ultime due finali di Champions League".

16.56 - Gonzalo Higuain ha preso parte attiva al 55% dei gol della Juventus in questa stagione (cinque reti e un assist su 11 gol totali), inclusi tutti gli ultimi quattro (tre gol, un assist).

STAT - @G_Higuain ha preso parte attiva al 55% dei gol della Juventus in questa stagione (cinque reti e un assist su 11 gol totali), inclusi tutti gli ultimi quattro (tre gol, un assist). #UCL #RMJuve #TOGETHER pic.twitter.com/3EF1fixx8p — JuventusFC (@juventusfc) 11 aprile 2018

16.29 - Complice l'assenza per squalifica di Sergio Ramos questa sera la fascia di capitano del Real Madrid finirà sul braccio di Marcelo. A rivelarlo è il quotidiano Marca che parla anche del "rapporto" che lega il laterale brasiliano alla Juventus. I bianconeri sono infatti una delle sue vittime europee preferite. Oltre al gol nell'andata dei quarti di finale della scorsa settimana Marcelo ha punito la Vecchia Signora anche nell'ultima finale di Champions League in quel di Cardiff.

15:30 - La Juventus ricorda un grande doppio ex della sfida: Alvaro Morata, attaccante oggi al Chelsea, 3 anni fa piegò il Real in semifinale. Con le merengues, lo spagnolo ha vinto due Champions League, seppur da comprimario.



Un gol in Semifinale (proprio contro il Real al Bernabeu) e uno in Finale di #UCL, 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana: così @AlvaroMorata , cresciuto nelle giovanili madridiste e alla Juve per 2 anni, per poi rientrare nella capitale spagnola. #RMJuve #TOGETHER pic.twitter.com/0Avlxl2EKX — JuventusFC (@juventusfc) 11 aprile 2018

15:00 - Un undici già fatto e disegnato. Con un solo, grande, dubbio, che neanche i due quotidiani più importanti di Madrid sembrano aver risolto. La squalifica di Sergio Ramos ha aperto la voragine del partner di Varane al centro della retroguardia ma per Marca oggi in edicola è atteso Casemiro basso con Kovacic in cabina di regia. Per AS, invece, il giovane e debuttante Vallejo con Varane, e ovviamente Carvajal e Marcelo terzini. Per il resto, cambierebbe anche l'atteggiamento tattico: 4-4-2 per Marca con Modric e Isco esterni, 4-3-1-2 per AS con Isco dietro a Benzema e Cristiano Ronaldo.

AS: Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

Marca: Navas; Carvajal, Varane, Casemiro, Marcelo; Modric, Kovacic, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

14:30 - La Juventus si prepara ad affrontare un'impresa titanica, quasi impossibile. E lo dicono anche i numeri: un risultato utile alla qualificazione dei bianconeri, a Madrid, è capitato solo 24 volte in 1959 gare giocate in casa dal Real in tutta la sua storia. Una percentuale pari all'1,21%, che ovviamente spaventa ma non deve intimorire né impedire di provarci

14:15 - Allo Zalacain, dove si terrà il consueto pranzo tra le due dirigenze, sono arrivati i due presidenti, Andrea Agnelli e Florentino Perez. Nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni. Arrivati anche Giuseppe Marotta ed Emilio Butragueño.

14:00 - Cristiano Ronaldo vede la Juve... e la punisce. Il fuoriclasse portoghese, come riporta il profilo Twitter ufficiale della UEFA Champions League, ha segnato in tutti i match disputati contro la Vecchia Signora con la maglia del Real Madrid. Sei partite, nove gol totali. Un vero incubo per Buffon e la difesa bianconera.



All eyes on Cristiano Ronaldo? 👀 @Cristiano has scored in all 6 of his appearances against Juventus for Real Madrid (9 goals)... #UCL pic.twitter.com/V5vbDNrkzT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 aprile 2018

13:45 - Nonostante la qualificazione sia difficilissima, in virtù dello 0-3 subito all'andata, saranno circa 3500 i tifosi bianconeri che stasera proveranno a spingere la squadra di Massimiliano Allegri al Santiago Bernabeu. Situazione tranquilla per le strade di Madrid.

13:30 - Attraverso il proprio account Twitter, la società bianconera prova a dare la carica alla squadra di Allegri mostrando il video di una delle serate magiche al Bernabeu, quella della standing ovation per Alex Del Piero. Finì 0-2, un punteggio che stasera non basterà.



13:10 - Ballottaggio sempre aperto tra Cuadrado e Mandzukic: al momento il colombiano sembra essere favorito sul croato. Dall’altra parte, Zidane è intenzionato a dare fiducia a Casemiro al centro della difesa. Kovacic giocherà in mediana.

12:35 - La Juventus questa sera sarà chiamata all'impresa sul campo, ma nelle ore precedenti al match si parlerà anche di mercato. Durante il pranzo istituzionale organizzato dalla UEFA, infatti la Juve proverà a sondare il terreno per Mateo Kovacic. Stipendio da 2,5 milioni e valutazione da 35, molto dipenderà dalla sua voglia di giocare titolare o meno la prossima stagione. Anche se il sogno bianconero resta sempre Isco, giocatore che difficilmente il Real deciderà di cedere.

12:15 - Questi, invece, i convocati di Allegri. Spiccano le assenze di Barzagli e Bentancur, oltre all'infortunato Bernardeschi e allo squalificato Dybala.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Chiellini, Alex Sandro.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic.

12:10 - Zinedine Zidane ha convocato 19 giocatori. Non ci sono Nacho e Sergio Ramos.

Portieri: Keylor Navas, Casilla, L. Zidane.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic.

Attaccanti: Ronaldo, Benzema, Bale, Vazquez.

12:00 - Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, il doppio ex di Real Madrid e Juventus Juan Eduardo Esnaider ha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma stasera al Bernabéu: "Sarà una partita difficile, il vantaggio dell'andata è molto importante ed è improbabile che il Real perda nel proprio stadio. Penso che il destino di questo quarto di finale sia proprio nelle loro mani: se la squadra di Zidane dà anche solo una possibilità alla Juve, i bianconeri possono riaprirla e tentare la rimonta. La Vecchia Signora, del resto, è una delle compagini più forti d'Europa e in Champions niente è già scritto".

11:30 - Un po' di titoli dai giornali di oggi:

Tuttosport apre la propria edizione odierna con l’impresa della Roma, capace di battere il Barcellona rimontando il risultato dell’andata. E il quotidiano torinese manda anche un messaggio alla Juventus: "Visto che si può?".

"Juve missione Bernabeu. Cercasi notte da grande per mettere paura al Real". La Stampa carica così la sfida che attende i bianconeri, chiamati a ribaltare il pesante 0-3 incassato all'andata allo Stadium. In campo l'orgoglio di Allegri e di Buffon.

"Juve oggi provaci tu col Real", scrive invece La Gazzetta dello Sport: la Juventus, come i giallorossi, dovrà provare a ribaltare risultato e pronostici contro il Real al Santiago Bernabeu.

11:20 - Temperatura di circa 6 gradi nella capitale spagnola. Fa freddo, ma non sarebbe prevista pioggia per le 20:45, orario di inizio della sfida tra Real Madrid e Juventus.

11:15 - Per Zinedine Zidane il dubbio più grande riguarda difesa. Sergio Ramos è squalificato, Nacho è infortunato. Allora accanto a Varane dovrebbe esserci Vallejo, giovane dell'Under-21 spagnola, che non è in condizioni fisiche perfette ma ha recuperato. Non è da escludere un arretramento di Casemiro, con Kovacic titolare in cabina di regia. Davanti, invece, spazio alla coppia Ronaldo-Benzema, supportati da Isco.

11:00 - Massimiliano Allegri sceglie un 4-3-3 offensivo, con Higuain affiancato da Douglas Costa (in vantaggio su Cuadrado) e Mandzukic in avanti. Il tecnico toscano, rispetto alla gara d'andata, ritrova Benatia e Pjanic, al rientro dalla squalifica. Out Bentancur e Barzagli, neanche convocati, mentre Alex Sandro ritornerà in difesa a sinistra e Matuidi agirà in mezzo con il bosniaco e Khedira.

Improbabile, ma non impossibile. All'indomani della straordinaria impresa della Roma, il calcio italiano spera che la Juventus possa emulare i giallorossi e ribaltare il risultato molto negativo dell'Allianz Stadium. Di fronte, però, ci sono il Real Madrid campione d'Europa in carica e lo spauracchio Cristiano Ronaldo, che dovranno gestire l'importante vantaggio di tre reti.