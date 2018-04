LIVE TMW - È il giorno di Real-Juve: Cuadrado favorito su Mandzukic

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Madrid, Marco Conterio

13:10 - Ballottaggio sempre aperto tra Cuadrado e Mandzukic: al momento il colombiano sembra essere favorito sul croato. Dall’altra parte, Zidane è intenzionato a dare fiducia a Casemiro al centro della difesa. Kovacic giocherà in mediana.

12:35 - La Juventus questa sera sarà chiamata all'impresa sul campo, ma nelle ore precedenti al match si parlerà anche di mercato. Durante il pranzo istituzionale organizzato dalla UEFA, infatti la Juve proverà a sondare il terreno per Mateo Kovacic. Stipendio da 2,5 milioni e valutazione da 35, molto dipenderà dalla sua voglia di giocare titolare o meno la prossima stagione. Anche se il sogno bianconero resta sempre Isco, giocatore che difficilmente il Real deciderà di cedere.

12:15 - Questi, invece, i convocati di Allegri. Spiccano le assenze di Barzagli e Bentancur, oltre all'infortunato Bernardeschi e allo squalificato Dybala.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Chiellini, Alex Sandro.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic.

12:10 - Zinedine Zidane ha convocato 19 giocatori. Non ci sono Nacho e Sergio Ramos.

Portieri: Keylor Navas, Casilla, L. Zidane.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic.

Attaccanti: Ronaldo, Benzema, Bale, Vazquez.

12:00 - Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, il doppio ex di Real Madrid e Juventus Juan Eduardo Esnaider ha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma stasera al Bernabéu: "Sarà una partita difficile, il vantaggio dell'andata è molto importante ed è improbabile che il Real perda nel proprio stadio. Penso che il destino di questo quarto di finale sia proprio nelle loro mani: se la squadra di Zidane dà anche solo una possibilità alla Juve, i bianconeri possono riaprirla e tentare la rimonta. La Vecchia Signora, del resto, è una delle compagini più forti d'Europa e in Champions niente è già scritto".

11:40 - Gruppi di tifosi bianconeri già presenti nelle strade di Madrid. Ne sono attesi circa 5000 in totale. Situazione assolutamente tranquilla.

11:30 - Un po' di titoli dai giornali di oggi:

Tuttosport apre la propria edizione odierna con l’impresa della Roma, capace di battere il Barcellona rimontando il risultato dell’andata. E il quotidiano torinese manda anche un messaggio alla Juventus: "Visto che si può?".

"Juve missione Bernabeu. Cercasi notte da grande per mettere paura al Real". La Stampa carica così la sfida che attende i bianconeri, chiamati a ribaltare il pesante 0-3 incassato all'andata allo Stadium. In campo l'orgoglio di Allegri e di Buffon.

"Juve oggi provaci tu col Real", scrive invece La Gazzetta dello Sport: la Juventus, come i giallorossi, dovrà provare a ribaltare risultato e pronostici contro il Real al Santiago Bernabeu.

11:20 - Temperatura di circa 6 gradi nella capitale spagnola. Fa freddo, ma non sarebbe prevista pioggia per le 20:45, orario di inizio della sfida tra Real Madrid e Juventus.

11:15 - Per Zinedine Zidane il dubbio più grande riguarda difesa. Sergio Ramos è squalificato, Nacho è infortunato. Allora accanto a Varane dovrebbe esserci Vallejo, giovane dell'Under-21 spagnola, che non è in condizioni fisiche perfette ma ha recuperato. Non è da escludere un arretramento di Casemiro, con Kovacic titolare in cabina di regia. Davanti, invece, spazio alla coppia Ronaldo-Benzema, supportati da Isco.

11:00 - Massimiliano Allegri sceglie un 4-3-3 offensivo, con Higuain affiancato da Douglas Costa (in vantaggio su Cuadrado) e Mandzukic in avanti. Il tecnico toscano, rispetto alla gara d'andata, ritrova Benatia e Pjanic, al rientro dalla squalifica. Out Bentancur e Barzagli, neanche convocati, mentre Alex Sandro ritornerà in difesa a sinistra e Matuidi agirà in mezzo con il bosniaco e Khedira.

Improbabile, ma non impossibile. All'indomani della straordinaria impresa della Roma, il calcio italiano spera che la Juventus possa emulare i giallorossi e ribaltare il risultato molto negativo dell'Allianz Stadium. Di fronte, però, ci sono il Real Madrid campione d'Europa in carica e lo spauracchio Cristiano Ronaldo, che dovranno gestire l'importante vantaggio di tre reti.