LIVE TMW - Ajax, Ten Hag: "Il 13-0 non significa nulla. L'Atalanta ha una gran filosofia"

live Ajax, Ten Hag: "Il 13-0 non significa nulla. L'Atalanta ha una gran filosofia"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

18.30 - Tra pochi minuti Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match di domani contro l'Atalanta.

18.50 - È iniziata la conferenza stampa di Ten Hag.

Come preparerà la partita?

"Loro sanno come giochiamo, la partita di sabato non dice niente (13-0 al Venlo, ndr), ma giocheremo con tanta autostima. Loro hanno una buona squadra, gestiscono bene i trasferimenti durante le varie stagioni, hanno una buona filosofia di gioco. Domani cercheremo di prendere l'iniziativa".

Giocherà con un altro modulo?

"Loro giocano diversamente, anche noi sfrutteremo un altro modulo. Blind a centrocampo? Vedremo".

Huntelaar?

"Non sta bene, non è in forma per giocare".

Domani sarà necessario vincere?

"Dobbiamo ancora giocare, parliamo della partita. Non parliamo di sconfitte o meno".

L'Atalanta lo scorso anno è stata una rivelazione della Champions.

"Gli olandesi che sono qui giocano bene, sono arrivati anche in nazionale. Mi piace l'acquisto di Lammers, è una buona punta: sono cresciuti tutti, i complimenti vanno alla società".

Nel calcio si può fare la bolla per evitare i contagi?

"Credo nelle restrizioni, ma ci possono essere degli accorgimenti. Stiamo chiedendo molto alla società, noi cercheremo di tutto per evitare il contagio. Il 13-0? Questa è un'altra stagione, dobbiamo preparare tutto diversamente. Questo può influire anche nei risultati".

19.07 - È terminata la conferenza stampa di Ten Hag.