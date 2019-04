LIVE TMW - Ajax, Ten Hag: "Spero CR7 sia in campo. Chiellini? Gli mancherà"

Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, parla in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale d'andata contro la Juventus. Primo in Eredivisie dopo l'ultima giornata, al pari del PSV Eindhoven, il tecnico dei lancieri è senza Mazraoui ma con tutto il resto dei suoi titolari a disposizione. Segui le parole dell'allenatore della formazione di Amsterdam nel live dedicato di Tuttomercatoweb.com. "Vogliamo vincere l'Eredivisie ma la testa è solo alla Juventus, alla Champions League".

Sulle condizioni di De Jong. "Tutto benissimo".

Sulla partita. "Dobbiamo avere qualità, è una gara importante, lo stadio sarà pieno, il risultato è la cosa più importante. Il calcio italiano? Cultura diversa dalla Spagna, dovremo affrontare diversamente la partita ma col nostro stile"

Su Cristiano Ronaldo. "Vogliamo sfidare i migliori e la possibilità che ci sia va benissimo".

Su Chiellini. "E' importante per la Juve ma sono in diversi che possono giocare al suo posto. E' un giocatore importante, è chiaro, mancherà".

Sulla gara di domani. "Tutti stanno lavorando duramente per far bene contro l'Ajax. La Juve è talmente esperta, con un tecnico così bravo, che può giocare con diverse strategie. Dobbiamo leggere bene la partita, anticipandoli su tutto. Possiamo fare qualcosa di importante, noi giocheremo come sempre anche se è diversa da Bayern e Real Madrid".

Sul centrocampo dell'Ajax. "I nostri sanno giocare a pallone ed è una cosa importante. Facciamo possesso palla ma quando non ce l'hai devi saperti difendere, riprendendolo il prima possibile. Se lo fai in dieci, se trovi il livello giusto, allora puoi fare questi risultati".

Sulle parole di Jordi Cruyff. "Ci ha fatto complimenti fantastici, credo che un paio di anni fa l'Ajax abbia trovato la via giusta per tornare una squadra internazionale, forte, come in passato, soprattutto in Europa e nel mondo".

Sul modello Ajax. "Sì, è l'inferiore delle altre ai quarti Champions, il calcio olandese non è al livello degli altri ed è difficile arrivare ai livelli delle altre più ricche".

Sull'Ajax esperto. "Abbiamo cercato di trovare, oltre ai giocatori giovani, dei ragazzi esperti per avere un livello di squadra più alto in Europa".

Su De Jong e De Ligt. "Parliamo di due giocatori forti ma tutti i nostri sono in grado per giocare in un livello più alto. Hanno potenziale ma cerchiamo di tenerli (De Jong è già del Barça, ndr): siamo qui, cerchiamo di restarci e lavoriamo per esserci anche il prossimo anno".

Sull'Ajax che torna ai quarti. "E' importante per noi essere tornati a questi livelli in Europa e per una nazione piccola è ancora più difficile, essere ai quarti di Champions. Ci siamo solo noi e il Portogallo".