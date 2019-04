LIVE TMW - Ajax, Ten Hag: "Tante opportunità e un solo gol, un peccato"

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'1-1 di Amsterdam, alla Johan Cruyff Arena, Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, commenta la sfida. Nella pancia dello stadio olandese descrive così il pareggio firmato da Cristiano Ronaldo e da David Neres. "Abbiamo giocato molto bene, avendo tante opportunità con Ziyech, con Van de Beek. E' stato un peccato prendere il gol al 45' da Ronaldo: era al centro, davanti al portiere, non c'era nessuno in marcatura. Nella ripresa, poi, abbiamo avuto coraggio per vincere. Neres è stato bravo a sfruttare la sua grande opportunità e subito dopo c'è stata una fase con tante opportunità. Anche Douglas Costa ha avuto un'occasione, ma per la prossima settimana siamo positivi. Servirà ancora più aggressività, abbiamo fiducia in vista delle semifinali".

Sui cambi. "Per come giocava la Juventus era meglio un mediano come Ekkelenkamp piuttosto che Huntelaar o Dolberg. Può fare anche il difensore".

Sull'Ajax in Europa. "Ci servirà un buon risultato al ritorno per entrare alle semifinali ma abbiamo il 100% di fiducia per la qualificazione anche se la Juventus sarà favorita per il ritorno".