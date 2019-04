LIVE TMW - Ajax, Ziyech: "Benatia mi ha detto che possiamo battere la Juve"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Hakim Ziyech, esterno d'attacco dell'Ajax, in passato è stato vicino alla Roma. Scelta che lo ha premiato nel percorso in Champions League degli olandesi che domani sfideranno la Juventus nell'andata dei quarti di finale della massima competizione europea. E' lui al fianco di mister Ten Hag a presentarsi in conferenza stampa. "Guardiamo solo la gara di domani: l'Excelsior ci penseremo successivamente, la testa è solo sulla Juventus per noi. Kean e il razzismo? No, non voglio parlarne".

Sui consigli di Benatia. "Ne abbiamo parlato, ci ha giocato: dice che il nostro è un gran bel calcio, che siamo forti e che tutto è possibile nel calcio. Ha detto che possiamo battere la Juventus":

Su Ronaldo. "Spero che giochi, voglio affrontare i migliori in assoluto. Se a FIFA uso lui o Messi? No, nessuno dei due...".