LIVE TMW - Al via l'era Mancini: oggi la prima amichevole a San Gallo

11.55 - Ottavio Bianchi, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato così della Nazionale: "Non sono molto fiducioso, perché si sono tanti problemi a livello istituzionale. Mancini è un allenatore importante ma non credo possa bastare, visto anche cos'è successo dopo il Mondiale 2006. Il neo commissario tecnico avrà un compito difficile, spero che possa riuscire a risollevare l'Italia perché è veramente un ottimo allenatore".

11.32 - L'ex centrocampista della Nazionale italiana, Andrea Pirlo, ha parlato così, ai microfoni di RMC Sport, della nuova Italia di Roberto Mancini: "Parliamo di un allenatore importante per la Nazionale. Deve ripartire da zero con tanto entusiasmo e puntando su giocatori giovani che possano aiutare l'Italia a tornare una squadra competitiva. Per quel che mi riguarda inizierò il corso da allenatore a settembre, voglio prendere il patentino perché non si sa mai".

11.18 - Questa la probabile formazione dell'Italia per la sfida di questa sera contro l'Arabia Saudita a San Gallo, schierata con il 4-3-3: Donnarumma; Criscito, Bonucci, Romagnoli, Zappacosta; Jorginho, Cristante, Pellegrini; Insigne, Balotelli, Politano. All. Roberto Mancini

11.00 - Dopo il disastro Mondiale, con l'Italia fuori da Russia 2018, la nostra Nazionale riparte da Roberto Mancini e questa sera a San Gallo andrà in scena la prima amichevole del neo commissario tecnico che sfiderà l'Arabia Saudita.