LIVE TMW - Allan: "Arsenal? Abbiamo stesse chance. Posso fare meglio"

Fonte: Dall'inviato a Londra

Come arrivate a questa sfida? Cosa vi siete detti?

"Siamo abbastanza carichi, sappiamo della gara che sarà complessa. E' importante per noi e per la città, nelle ultime due gare sono arrivati passi falsi e domani non può accadere. L'Arsenal è una formazione pericolosa, ma possiamo mettere in difficoltà i londinesi se dovessimo fare ciò che ci chiede l'allenatore".

E' la gara più importante del cammino europeo?

"Ora bisogna pensare all'Arsenal, è una sfida difficile. Serve avere la testa concentrata, speriamo di fare bene perché abbiamo le doti per mettere in difficoltà i gunners".

L'Arsenal in Europa League ha subito un solo gol. Domani proverete a tirare dal limite?

"Il mister ci lascia liberi di provare, ma bisogna restare ordinati. Quest'anno abbiamo fatto meno gol a centrocampo, ma stiamo facendo bene. Pensiamo prima a difendere bene e permettere gli attaccanti di fare gol, poi al resto".

Da quanti giorni avete in testa questa gara? Chi è la favorita?

"Ce l'abbiamo in testa da domenica scorsa, un calciatore pensa a una gara alla volta. Da domenica sera abbiamo iniziato a preparare questa gara, l'Arsenal ha il 50% di possibilità di passare il turno. Così come il Napoli. Abbiamo le stesse chances".

18.29 - Iniziata la conferenza. Queste le prime parole del centrocampista azzurro: "Come giudico il mio 2019? Un calciatore deve sapere che in una stagione vive momenti bellissimi e altri meno belli, deve essere sempre pronto a far fronte a quello che accade. Il 2019 è iniziato così così, poi mi sono ripreso. Spero che la fine possa essere migliore del 2018, posso tornare l'Allan di prima. Domani avrò l'occasione di disputare una grande partita".

