Allarme Coronavirus - Il presidente del Codogno: "Quarantena una follia"

L'allarme Coronavirus è arrivato in Italia, con le notizie dei contagi anche nel nostro territorio. In virtù di questa emergenza, alcune partite del campionato italiano sono state rinviate, mentre per il prossimo weekend ci saranno alcune gare che verranno disputate a porte chiuse. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti!

19.00 - Il presidente del Crotone - Si giocherà domani sera la gara della 26^ giornata del campionato di Serie B tra Entella e Crotone, che sarà però disputata a porte chiuse. Di questo, ai microfoni di pianetaserieb.it, ne ha parlato il presidente dei calabresi Gianni Vrenna: “A mio avviso, credo sia stato fatto terrorismo mediatico sulla vicenda. Secondo me si sarebbe potuto giocare tranquillamente con la presenza del pubblico.”

18.50 - Parla Gosens - Il magazine tedesco Kicker ha intervistato il difensore dell'Atalanta Robin Gosens per un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus, che preoccupa non poco tutta l'Europa: "Tutta la città è un po' fuori controllo. La gente si è riversata a frotte nei supermercati: pasta e riso, frutta e verdura, non si trova più niente, perché le persone si fanno prendere dal panico. I ristoranti sono parzialmente chiusi, come sono chiusi tutti gli edifici pubblici come scuole, musei, scuole materne. La gente va in giro con le maschere. Anche noi non sappiamo se non giocheremo del tutto oppure avremo partite a porte chiuse. Tutto è ancora poco chiaro. È impressionante come una città possa entrare in uno stato di emergenza in pochi giorni".

18.16 - Modalità di rimborso per Inter-Ludogorets - FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU INTER.IT

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00.

Tutti coloro che hanno invece acquistato i biglietti presso uno dei punto vendita Vivaticket dovranno consegnare i biglietti in loro possesso presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto per ottenere il rimborso. In seguito ai provvedimenti precauzionali adottati dalle Autorità competenti nel territorio, sarà possibile richiederlo eccezionalmente fino a lunedì 10 Marzo.

TITOLI CARICATI SULLA TESSERA SIAMO NOI

In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.

17.42 - Presidente RC Codogno: "Follia quarantena" - Con il Coronavirus che sta creando tantissimi problemi, anche nel mondo del calcio, il presidente dell'RC Codogno, Alessandro Pellini, squadra del paese messo in quarantena dopo i primi casi registrati in Italia, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, spiegando: "Una follia totale metterci in quarantena. È impossibile contenere il virus. Stiamo tutti benissimo. Lunedì le altre società riprendono gli allenamenti. Noi invece no. Chiediamo di essere trattati come gli altri".

16.49 - Parla l'agente di Udoh (Pianese) - È King Udoh il giocatore della Pianese che ha contratto il Coronavirus. A rivelarlo ai microfoni di Tuttoc.com è il suo agente Daniel Piconcelli che ha però voluto chiarire fin da subito che il ragazzo è già guarito chiedendo di abbassare i toni e l'allarmismo per queste situazioni: "Da più parti è uscito il suo nome legato al Coronavirus e confermo: ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, credo che si stia esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia: è tranquillo e sereno. - continua il procuratore - Dopo essersi sentito male e viste le notizie in TV, ha deciso di controllarsi. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena. Gli fa onore l’aver pensato alla squadra e ai compagni: temeva di infettare gli altri e per questo si è subito mosso”.

16.14 - Comunicato della Regione Toscana - Riportiamo di seguito una nota della regione Toscana, che ufficializza la positività al Coronavirus, dopo un primo test effettuato, di un calciatore della Pianese. Con un secondo in forse: "Due nuovi casi sospetti positivi al nuovo Coronavirus in Toscana. Entrambi in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. Uno è un ragazzo di 22 anni della provincia di Siena, giocatore della Pianese, che sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare. Non ha giocato perché la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio, mentre lui è rientrato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. Dalle prime ore di stamattina è ricoverato all'ospedale delle Scotte, a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute. Gli stessi malesseri sarebbero stati accusati qualche giorno prima da un secondo giocatore della squadra, che l'azienda sta rintracciando".

14.55 - Allarme Coronavirus, il Ludogorets offre passaggio in charter a scolaresca bulgara - Il Ludogorets offre il ritorno in Bulgaria a una scolaresca di connazionali ferma a Milano. Lo riferisce nova.bg, che cita il primo ministro Boyko Borisov: la squadra di Razgrad, in Lombardia per la sfida all'Inter di stasera, avrebbe infatti offerto un passaggio in charter a una scolaresca di Kavarna con l'obiettivo di evitare ai ragazzi il rischio legato all'emergenza Coronavirus. Lo stesso Borisov, però, ha fatto sapere che è stato preparato un airbus dedicato proprio a questi ragazzi e non ci sarà quindi bisogno del charter.

14.01 - Allarme Coronavirus, per Napoli-Torino niente conferenza stampa di Longo - Il Coronavirus blocca anche la conferenza stampa di Moreno Longo. Il Torino ha infatti comunicato che, in osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte, domani, venerdì 28 febbraio, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Napoli.

13.12 - Allarme Coronavirus, il Valencia vuole impedire la trasferta ai tifosi dell'Atalanta - Le autorità spagnole potrebbero impedire ai tifosi dell'Atalanta di seguire la propria squadra nella trasferta del prossimo 10 marzo al Mestalla, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Ne scrive Tuttosport, secondo cui il governo regionale non si è al momento sbilanciato su questa possibilità, pur monitorando gli eventi che coinvolgano persone provenienti da zone a rischio Coronavirus. Tuttavia, la dirigenza della società iberica spingerebbe per impedire ai tifosi orobici di andare allo stadio. Nel caso, anche per propria iniziativa, senza decisioni da parte del governo regionale valenciano, anche a rischio di andare incontro a una sanzione.

12.21 - Allarme Coronavirus. La LND rinvia tre gare del Girone F nelle Marche - Il Dipartimento Interregionale, vista l’ordinanza n. 1 del 25/2/2020 del Presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il rinvio delle seguenti gare in programma domenica 1 marzo 2020: Jesina-Atletico Porto S.Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio e Tolentino-Recanatese. Il Dipartimento Interregionale, si riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

12.03 - Pres. Regione Lombardia: "Juve-Inter a porte aperte? Faremo un check sabato e decideremo" - Il big match tra Juventus ed Inter in programma domenica 1 marzo potrebbe andare verso le porte aperte. A confermarlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla radio Rtl 102.5 commentando la possibilità di aprire lo stadio di Torino: "Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull'esito positivo del tutto non ho dubbi - ha detto il governatore lombardo -. Bisogna vedere com'è la situazione. È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo". ( Clicca qui per leggere la news completa )

11.39 - Le ultime su Juve-Inter. La sfida scudetto verso le porte aperte. No allo spostamento al lunedì - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Juventus-Inter: non è più scontato - si legge - che si giochi a porte chiuse. Sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato martedì continuano a esserci diverse interpretazioni. La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale, la Lega di serie A non ha diffuso il comunicato sulle partite con l’obbligo di stadi vuoti (a differenza della Lega di B che l’ha fatto), per la regione Piemonte vale ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle «manifestazioni aperte al pubblico» per sabato 29 febbraio, escludendo quindi la sfida scudetto dal divieto. Ordinanza che però potrebbe essere aggiornata sulla base del DPCM. Potrebbe, appunto. ( Clicca qui per leggere la news completa )

11.27 - Allarme Coronavirus - Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l'influenza durante un transito nelle "zone rosse" nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell'ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 - Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore - Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l'accesso al pubblico. Quella del rinvio è un'idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus - legge - vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un'immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento. ( Clicca qui per leggere la news completa )

10.02 - Allarme Coronavirus. L'Honved Budapest "sospende" il tecnico italiano Sannino - L'Honved Budapest ha deciso di sospendere il proprio allenatore, l'italiano Giuseppe Sannino, perchè "lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia", come fa sapere su Facebook il club della capitale ungherese. Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor sarà l'ex nazionale Istvan Pisont. L'Honved ha anche precisato che Sannino e il suo vice "non presentano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all'allenamento della squadra per precauzione" e ora sono stati sostituiti a titolo temporaneo.

09.32 - La Nazione: "Positivo calciatore di Serie C" - Arriva il primo caso di Coronavirus per un calciatore professionistico. Stando a quanto riportato da La Nazione nella sua edizione online sarebbe stato trovato positivo un giocatore, residente nella provincia di Siena, appartenente ad una squadra di Serie C. Il calciatore, si legge, "domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita". I medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e in piena notte è arrivata la notizia dell'esito positivo e all'alba un'ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena"

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

22.13 - Malagò: "Favorevole a Juve-Inter in chiaro" - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato al Tg5, tornando sulla possibilità che la gara tra Juventus e Inter venga trasmessa in chiaro: "Sono favorevole per un fatto simbolico, ideologico, per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal. Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. Essendo il nostro mondo pieno di manifestazioni di grandissima manifestazione ci siamo dovuti adeguare. È una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali, ma su così ampia scala non era mai successo".

22.08 - Dele Alli rischia squalifica per scherzo su Coronavirus - Un video snapchat potrebbe costare caro a Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham, infatti, è stato accusato dalla FA di aver infranto le regole in materia di condotta che i calciatori d'oltremanica devono seguire. In particolare, Alli aveva pubblicato nei giorni scorsi un video in cui prendeva in giro un asiatico e scherzava sul coronavirus . Il giocatore si è già scusato, ora avrà tempo fino al 5 marzo per presentare una sua risposta ufficiale alla FA, che nel comunicato parla di una violazione aggravata perché le battute di Alli costituerebbero insulti discriminatori.

20.52 - Pres. Regione Puglia: "Primo influenzato in provincia di Taranto" - Attraverso il proprio profilo Facebook, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha informato: "Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Santissima Annunziata in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione. Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarantena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti".

19.49 - FNSI e USSI: "Giornalisti fuori da San Siro inaccettabile limitazione del diritto di cronaca" - Nessun giornalista, a parte quelli delle testate che hanno i diritti delle gare di Europa League, potranno entrare a San Siro domani per la sfida tra Inter e Ludogorets. Una decisione che ha fatto e continua a far discutere molto, tanto che la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Unione Stampa Sportiva Italiana hanno emesso il seguente comunicato: "La psicosi da Coronavirus colpisce anche il mondo del calcio. La decisione dell’Uefa di consentire l’accesso nello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano ai soli operatori di ripresa, in occasione della partita Inter-Ludogorets, in programma domani sera, rappresenta un’inaccettabile limitazione del diritto di cronaca. Se è condivisibile la preoccupazione di ridurre le possibilità di contagio, in questo caso si rischia di cadere nel ridicolo. Non si capisce, infatti, perché ai giornalisti, che da giorni stanno documentando l’evolversi della situazione entrando negli ospedali e nelle zone rosse, debba essere impedito di raccontare le partite di calcio. Non vorremmo che il dilagare della psicosi colpisse anche la Lega calcio, in occasione delle partite che domenica prossima saranno disputate a porte chiuse. Dopo aver introdotto la regia unica per le immagini delle partite, negare il diritto di cronaca sarebbe soltanto un atto di prevaricazione immotivato e ingiustificato".

19.04 - Feralpisalò, comunicato sul possibile contagio di un membro dello staff - Feralpisalò Srl, a seguito delle notizie apparse oggi su alcuni media locali inerenti alla positività al Corona virus di un collaboratore verdeblù, precisa che la situazione è sotto controllo e gestita secondo i protocolli sanitari divulgati dal Ministero della Salute, al fine di garantire la massima efficienza sanitaria.

18.56 - L'Udinese chiede il rinvio della sfida contro la Fiorentina - Il presidente Franco Soldati, parlando a FirenzeViola.it, ha ribadito la posizione dell'Udinese circa il posticipo della sfida tra Fiorentina e bianconeri del prossimo weekend: "Noi personalmente siamo dell'idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato". La Fiorentina rimane in continuo contatto con l'Udinese, ma appare comunque intenzionata a limitarsi a rispettare le volontà e le decisioni ministeriali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

18.47 - Per Vrba il pericolo Coravirus non è preso sul serio in Italia- Ai microfoni del sito ufficiale del club, Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, parla così dell'allarme Coronavirus alla vigilia della sfida all'Inter: "Non sono un medico né specialista in questo settore, quindi non posso esprimere un parere in generale. Ma guardando la situazione a Milano, dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria".

18.26 - UFFICIALE: in Serie B quattro le gare senza pubblico - Ora c'è anche l'annuncio ufficiale della Lega Serie B: saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, più l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

18.08 - Pres. Regione Campania: "Tampone positivo" -Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania ha scritto un post dal proprio account Facebook in merito all'emergenza Coronavirus svelando che un tampone è stato trovato positivo: "Tampone positivo in Campania. E' di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato a Roma un tampone positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro"

17.45 - Nota del Benevento: "Indicazioni rassicuranti dagli enti preposti" - In riferimento alla gara Benevento-Spezia, in programma sabato 29 febbraio p.v., ore 15, presso lo stadio “C. Vigorito”, il Benevento Calcio informa tutti gli sportivi di aver ricevuto, allo stato attuale, indicazioni rassicuranti da parte degli enti preposti nazionali, regionali e locali sul regolare svolgimento dell'incontro a porte aperte. Il Benevento Calcio invita, pertanto, tutti coloro che vorranno partecipare alla partita ad acquistare il tagliando. Laddove per disposizioni diverse si dovessero registrare variazioni, la Società provvederà a comunicare tempestivamente le modalità con cui ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati.

17.21 - Ludogorets, Infantes: "Mai vista una situazione simile" - Il preparatore atletico del Ludogorets Razgrad, Ivan Diaz Infantes, ha parlato al Mundo Deportivo della particolarissima trasferta a Milano, dove dovranno evitare soprattutto il Coronavirus più che la sconfitta: "A me non è mai successo una cosa simile. Questi fatti hanno sconvolto i nostri piani perché saremmo rimasti lì per due notti: saremmo dovuti arrivare il giorno prima e partire il giorno dopo, invece lasceremo Milano subito dopo la partita. Durante il nostro soggiorno ci hanno chiesto di rimanere nelle camere il più a lungo possibile, di uscire per mangiare e poco altro e di cercare di non interagire con il personale dell'hotel".

17.10 - In Serie B quattro le gare senza pubblico - Se la Lega B dovesse decidere, come sembra, di seguire la strada indicata dalla Lega Serie A – ovvero giocare a porte chiuse solo le gare delle regioni interessate dal Coronavirus – saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, a cui si aggiungerebbe l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

16.48 - Anche in campionato Primavera 2 si ferma - Altro turno di stop per le gare di Primavera 2, come rivela la Lega Serie B. Il tutto in ossequio all'emergenza Coronavirus: "La Lega Nazionale Serie B, organizzatrice del Campionato “Primavera 2”, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2029, informa che “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata, in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il Paese e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, dispone il rinvio di tutte le gare dell’8^ Giornata di Ritorno del Campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”".

16.22 - Ludogorets a Milano "mascherato" - Come preannunciato, i campioni in carica bulgari del Ludogorets sono arrivati a Milano per disputare la sfida contro l'Inter in Europa League con tutte le intenzioni di tornare in patria senza ospiti indesiderati. Si parla naturalmente del Coronavirus e dell'emergenza che da diversi giorni tiene in scacco l'Italia. I calciatori sono sbarcati già "armati" di mascherina e con un epidemiologo al seguito. Calcio d'inizio fissato per le 21.00 di domani sera.

16.04 - La Serie B sulle orme della Serie A - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la lega cadetta vorrebbe seguire l'esempio della Serie A, riservando le porte chiuse solo a quelle gare che si disputeranno in zone dove il contagio è acclarato, lasciando invece le altre gare fruibili al pubblico sugli spalti. Atteso per le prossime ore un comunicato ufficiale da parte della Lega di Serie B.

15.46 - Anche il percorso della fiaccola olimpica potrebbe cambiare - Anche il viaggio della fiaccola olimpica per le strade del Giappone potrebbe subire profonde modifiche a causa del diffondersi del Coronavirus. Lo ha fatto sapere il Ceo del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo che parla di 'ridimensionamenti' al fine di prevenire la diffusione del nuovo virus. "Riunire tanti spettatori aumenta il rischio di infezione. E rivedere la situazione è un elemento da considerare", ha detto Toshiro Muto, come riporta l'agenzia nipponica Kyodo News.

15.20 - La Russa: "Se siamo gli appestati d'Europa, qualche errore è stato fatto..." - L'Onorevole Ignazio La Russa è intervenuto oggi durante la trasmissione "Maracanà", sulle frequenze di TMW Radio. Uno degli argomenti del giorno è ovviamente il Coronavirus: "Ci sono delle incongruenze enormi se penso che i tifosi della Juventus possono tranquillamente andare a Lione a vedersi la partita e noi non potremo stare allo stadio per vedere Juve-Inter. Chi ha ragione, i francesi o gli italiani?. Se siamo diventati gli appestati d'Europa, qualche errore grossolano l'Italia lo ha fatto. Mi auguro solo che questa sopravvalutazione dipenda dal tentativo che se creiamo un allarme alto, poi è giustificato tutto, a partire dai governissimi o l'impossibilità di andare a votare. Spero non sia così ma qualche dubbio ce l'ho".

15.08 - I tifosi scozzesi temono lo scalo a Milano - L'emergenza Coronavirus si riflette anche sugli spostamenti delle persone provenienti da Paesi al momento non ufficialmente coinvolti da casi di diffusione della malattia. Molti tifosi dei Rangers che hanno invaso la città portoghese di Braga per assistere al match di ritorno di Europa League in programma questo pomeriggio devono fare i conti con un viaggio di ritorno che prevede scalo a Milano, con tutte le difficoltà che ne conseguono. Stando al quotidiano The Sun, serpeggia la preoccupazione tra i tifosi, che vivono nel timore, più del virus in sé, di dover rimanere bloccati nel capolouogo lombardo.

14.41 - I bar di Milano riapriranno dopo le 18 - Domani l'Inter ospita il Ludogorets e in questa ottica vanno i provvedimenti della società per circoscrivere al massimo l'emergenza Coronavirus. I bar di Milano e di tutta la Lombardia potranno riaprire anche dopo le 18 grazie ad un 'aggiornamento' previsto nelle prossime ore all'ordinanza di Regione Lombardia. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Per evitare assembramenti, il servizio dovrà essere solo al tavolo.

14.32 - Coronavirus come Calciopoli secondo Moggi -“In Italia enfatizziamo tutto. Guardate Calciopoli... un clamore esagerato, proprio come il Coronavirus. Siamo bravi perché in Italia cerchiamo l’audience, sembra che la Nazione sia afflitta da un male incurabile ma non è assolutamente così. Il clamore porta a non trovare più mascherine, Amuchina e ad avere le città deserte e le scuole chiuse. Mio nipote di sedici anni è contento per la scuola chiusa e dispiaciuto perché hanno chiuso le discoteche (sorride, ndr). Sulle porte chiuse ho le mie idee che non collimano con quelle di chi ha fatto un’operazione del genere. Quando hai in mente di far giocare le partite a porte chiuse non puoi fare discriminazioni. Perché Juve-Inter a porte chiuse quando per il Torino che va a Napoli non vengono adottate misure? Oppure per la Lazio contro il Bologna Bologna? L’Allianz è uno stadio che da qualcosa in più ai giocatori, la Juve ha già giocato fuori casa a San Siro... Non si può dire ad alcuni di giocare a porte aperte e ad altre porte chiuse. A questo punto dovrebbero giocare tutti a porte chiuse”.

14.07 - Nessun controllo particolare per i tifosi in arrivo dall'Italia -La preoccupazione per l'arrivo delle migliaia di tifosi in arrivo dall'Italia per la questione del Coronavirus si è conclusa con un nulla di fatto in Francia, a poche ore da Lione-Juventus: lo rivela Sky sul proprio portale, specificando che nessun controllo di tipo medico è stato effettuato sui tifosi in arrivo dal Belpaese. Ai tifosi che sono arrivati in auto e in pullman attraverso il traforo del Frejus è stato soltanto controllato il passaporto, senza ulteriori misure di sicurezza legate all'allerta Coronavirus.

13.52 - Abe: "Cancellati eventi sportivi nelle prossime due settimane" - Il premier giapponese Shinzo Abe ha chiesto la cancellazione o il rinvio di eventi culturali e sportivi previsti nelle prossime due settimane, ritenute cruciali da Tokyo nella lotta contro l'epidemia di coronavirus. Intanto, il governo va avanti nei suoi piani per le Olimpiadi di questa estate e lancia rassicurazioni dopo che ieri Richard Pound del Comitato olimpico internazionale non ne ha escluso l'annullamento.

13.15 - A Vercelli la doccia si fa a casa - Gare rinviate in Serie C a causa dell'allarme Coronavirus, che ha coinvolto maggiormente il Nord del paese. Di questo, dalle colonne de La Stampa, ne ha parlato il Dg della Pro Vercelli Stefano Bordone: "Noi dirigenti ci siamo consultati con i medici sociali, che ha loro volta hanno parlato ai ragazzi, dando loro tutte le indicazioni del caso. Cosa fare e non fare per evitare un possibile contagio. Abbiamo sanificato tutti gli spogliatoi e tutte le aree comuni, approfittando anche del fatto che non avendo giocato il derby, i ragazzi lunedì e ieri sono stati a riposo. I giocatori si alleneranno e poi andranno a casa a fare la doccia. Non viene bloccata l’attività, anche perché per noi è lavoro, non un passatempo ludico. Al Piola potranno entrare solo giocatori, i medici e i massaggiatori: solo gli addetti ai lavori. Agli altri, estranei, l’area sarà interdetta".

12.59 - La UEFA conferma: Inter-Ludogorets a porte chiuse - Comunicato della UEFA riguardante Inter-Ludogorets, che conferma la disputa a porte chiuse: "A seguito della decisione delle autorità italiane, la partita di UEFA Europa League fra Inter e Ludogorets verrà giocata a porte chiuse giovedì 27 febbraio 2020. Le altre partite UEFA in programma in questa settimana saranno giocate regolarmente come programmato, senza restrizioni ai tifosi. La UEFA continuerà a monitorare la situazione riguardo il virus Covid-19 e a collaborare con le autorità competenti a riguardo".

12.44 - Allarme Coronavirus, l'Atalanta annulla la conferenza stampa di Gasperini - La conferenza prepartita di Gian Piero Gasperini di sabato, alla vigilia di Atalanta-Lecce, è stata annullata. L'ha comunicato l'ufficio stampa della società nerazzurra, specificando che lo stesso 29 febbraio, al posto dell'abituale incontro coi giornalisti nella sede di Zingonia, verrà pubblicata sul sito internet ufficiale un'intervista al tecnico realizzata in proprio. Una decisione assunta in relazione all'emergenza Coronavirus e in ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per il contenimento dell'infezione.

12.21 - Giappone, il Premier Abe: "Rinviare eventi sportivi prossime 2 settimane" - Il premier giapponese Shinzo Abe ha chiesto la cancellazione o il rinvio di eventi culturali e sportivi previsti nelle prossime due settimane, ritenute cruciali da Tokyo nella lotta contro l'epidemia di coronavirus. Intanto, il governo va avanti nei suoi piani per le Olimpiadi di questa estate e lancia rassicurazioni dopo che ieri Richard Pound del Comitato olimpico internazionale non ne ha escluso l'annullamento.

12.16 - Recupero Inter-Samp, si va verso la data del 20 maggio - Secondo il Corriere dello Sport, il recupero Inter-Sampdoria si dovrebbe giocare il 20 maggio: decadrebbe l'ipotesi di posticipare la Coppa Italia anticipando il match rinviato per il Coronavirus per non far giocare un'altra partita a porte chiuse ai nerazzurri incluso il danno "economico".

11.57 - Inter-Ludogorets, il club bulgaro arriverà in Italia con epidemiologo al seguito - Secondo quanto riporta la stampa bulgara, il Ludogorets viaggerà a Milano con un epidemiologo al seguito che seguirà la squadra in tutti i suoi spostamenti. Una volta tornati dalla trasferta italiana, i giocatori verranno visitati in un ospedale di Sofia. Già nella giornata di ieri lo stesso Ludogorets aveva fatto sapere tramite comunicato ufficiale di aver preso tutte le misure preventive necessarie per il volo per l'Italia e di fare ritorno in Bulgaria immediatamente dopo la partita.

11.40 - Torino-Parma, la gara verrà recuperata mercoledì 11 marzo alle 18.30. Manca solo l'ufficialità - Manca ancora l'ufficialità ma Torino-Parma, rinviata domenica per l'emergenza Coronavirus, verrà recuperata mercoledì 11 marzo alle 18.30 all'Olimpico Grande Torino. In questo caso la sfida tra Torino e Udinese, prevista per lunedì 9 marzo, si giocherà sabato 7 alle 15 o alle 18.

11.13 - E' il giorno di Lione-Juve, al Groupama tutto invariato nonostante l'allarme Coronavirus - L'allarme Coronavirus non sposta i piani per Lione-Juventus. E' quel che filtra dopo le riunioni di ieri tra le autorità locali e sportive per la gara di questa sera, ottavi di finale d'andata di Champions League. Nessuna interdizione per i tifosi della Juventus, ricorda Le Progres, giornale cittadino lionese, nonostante la richiesta dei sindaci delle circoscrizioni dove è situato il Groupama Stadium, Meyzieu e Decines. Il Ministro della Sanità, Olivier Veran, ha spiegato che "non ci sono argomentazioni scientifiche e mediche per fermare gli avvenimenti sportivi".

10.37 - Juventus-Inter in chiaro per tutti? Sky si era proposta ma la Legge Melandri non lo prevede - Nella giornata di ieri l'emittente Sky si era proposta per trasmettere in chiaro il derby d'Italia tra Juventus e Inter previsto per domenica sera alle 20.45. La gara si giocherà a porte chiuse a causa dei provvedimenti presi per limitare il contagio da Coronavirus e per questo motivo, oltre quello di evitare riunioni in circoli o bar per assistere alla partita, era nata l'idea di poterla trasmettere per tutti su TV8, canale dell'emittente però presente tra i canali in chiaro del digitale terrestre. Una mano tesa che era piaciuta molto al Codacons e che aveva dato il la anche alle proposte di RAI (tutte le gare a porte chiuse trasmesse sulla TV pubblica in chiaro) e Mediaset, con una potenziale offerta simile a quella della stessa RAI. Il problema è il conflitto con la Legge Melandri, quella che regola la commercializzazione dei diritti tv legati al calcio italiano. ( Clicca qui per leggere la news completa )

10.10 - Rischio porte chiuse anche per Juventus-Milan di Coppa Italia - Non solo Juventus-Inter, anche la sfida di Coppa Italia fra Juventus e Milan è a rischio. Come si legge sulle colonne de La Stampa infatti, il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma il prossimo 4 marzo, potrebbe essere giocato a porte chiuse.

9.55 - In Serie D rinviate le gare dei Gironi A, B, C e D previste dal 1 al 4 marzo - Il Dipartimento Interregionale, in esecuzione dell’ordinanza del Ministero della Salute, adottata d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, per contrastare la diffusione del COVID-19, ha disposto il rinvio di tutte le gare dei Gironi A, B, C e D in programma domenica 1 Marzo, comprese quelle Juniores del 29 Febbraio (Gironi A, B, C, D e E). Sempre il Dipartimento ha rinviato le partite del turno infrasettimanale del 4 Marzo che riguardano i Gironi B e C. Per gli allenamenti le società dovranno attenersi alle disposizioni di ciascuna delle Regioni interessate.

09.37 - Valencia-Atalanta, Super Deporte: "Tifosi a San Siro in attesa della diagnosi" - Taglio alto stamane su Super Deporte relativo al Coronavirus e ad alcuni tifosi a rischio dopo la trasferta a Milano per la partita contro l'Atalanta dello scorso 19 febbraio. Tre tifosi sono in quarantena, avendo contattato i servizi sanitari affermando di avere i sintomi. "Alcuni tifosi in trasferta a San Siro in attesa della diagnosi".

09.30 - Lione-Juventus, L'Equipe: "Brividi europei. 3mila juventini nonostante il Coronavirus" - "Brividi europei" titola L'Equipe oggi in edicola alla vigilia di Lione-Juventus. L'OL, al top in Ligue 1, ritrova il fascino della Champions League e sfida la Juve di Cristiano Ronaldo che sarà sostenuto al Groupama Stadium da 3mila tifosi torinesi nonostante la propagazione del coronavirus nel Nord Italia".

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

23:52 - Ludogorets, Domuschiev: "Situazione non piacevole - Il patron del Ludogorets Kiril Domuschiev ha parlato della sfida contro l’Inter e il possibile pericolo di contagio da coronavirus: “Non ho parlato con la squadra e non so se sono preoccupati, personalmente lo sono perché non è una situazione piacevole. Ma speriamo che tutto fili liscio. Rinviare la gara? Non credo che ci fosse la possibilità. Tutti abbiamo paura, ma io ho paura anche quando cammino per le strade di Sofia, per quello che accade in giro per il mondo. La partita si giocherà e speriamo che i ragazzi colgano un successo”.

22.32 - Inter, annullate le attività della vigilia di Europa League - Secondo quanto si apprende, l'Inter ha annullato tutte le attività previste per la vigilia di Europa League contro il Ludogorets: fra queste, ovviamente, è compresa anche la conferenza stampa di Antonio Conte e gli allenamenti aperti alla stampa.

20.50 - Sarri duro sull'allarme coronavirus: "In Italia più casi perché più controlli. E' problema europeo" - Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lione. L'apertura è dedicata al tema Coronavirus. "Da questo punto di vista, il virus è un problema europeo e non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, ci sono dei positivi. In Francia ne avete fatti 300 e ce ne sono meno. Se ne aveste fatti quanti noi, ne avreste quanti noi. I tifosi hanno il diritto di essere qui".

19.51 - Calcio Femminile, rinviati i quarti di ritorno di Coppa Italia - La FIGC ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gara di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile: Juventus Women-Empoli Ladies, Sassuolo-Florentia, Fiorentina Women's-Milan.

19.33 - Allarme Coronavirus, Malagò: "Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si faranno assolutamente" - "Bisogna essere ottimisti. Dal mio punto di vista sarei un irresponsabile se dicessi una cosa diversa, sono un membro del Cio, Le Olimpiadi si faranno assolumente, ogni giorno parliamo con il Cio e non c'è nessun elemento inverso, vi do la mia parola d'onore". Ne è convinto il presidente del Coni Giovanni Malagò che al termine del Consiglio Nazionale rassicura tutti sui Giochi di Tokyo nonostante la minaccia Coronavirus. "Se sapessi qualcosa di diverso - aggiunge - forse non lo potrei dire ma vi giuro che non è così".

19.21 - Bologna, riprendono le attività giovanili - Lo stop alle attività del settore giovanile, in casa Bologna, è durata un solo giorno. Il club aveva deciso la sospensione in seguito alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna relativamente all'emergenza coronavirus. In seguito alle ulteriori comunicazioni del Comune di Bologna sull'ordinanza, da domani riprenderanno ad allenarsi le categorie Under 17 maschile e femminile, Under 16 maschile, Under 15 femminile. Da oggi ha già ripreso ad allenarsi la Primavera. Rimarranno ferme solo le categorie che vanno dalla Scuola Calcio agli Under 14.

19.07 - Il mondo del basket si ferma - "La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l'evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti".

19.02 - Lione, il presidente Aulas: "I tifosi della Juventus potranno venire allo stadio" - Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato a BFM TV della partita di domani contro la Juventus, commentando così anche la richiesta da parte di alcuni cittadini francesi di "vietare" la trasferta ai circa 3mila tifosi juventini previsti in città per la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "E' inutile in un momento di convivialità come questo, creare ulteriori ansie legate al Coronavirus - ha dichiarato il numero uno del club transalpino - Se gli scienziati ci forniscono risposte chiare, atteniamoci a queste prese di posizione. Tutti i tifosi del Lione e della Juventus, potranno raggiungere lo stadio senza difficoltà".

18.31 - Allarme Coronavirus, la Lega B rinvia intanto le gare del campionato Primavera 2 - "In considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese la Lega B dispone il rinvio di tutte le gare dell’8ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio, ad altra data che verrà fissata sempre dalla Lega Nazionale Professionisti B": con questo comunicato ufficiale, la Lega B dispone intanto il rinvio del campionato giovanile della categoria.

E' quindi attesa, adesso, per capire se anche il prossimo turno del torneo di Serie B sarà rinviato.

18.01 - Allarme Coronavirus, Garcia verso Lione-Juventus: "Grave, ma ne parli chi di competenza" - Rudi Garcia, tecnico del Lione, presenta la gara con la Juventus in conferenza stampa, aperta però dalla tematica dell'allarme coronavirus. "In che modo dovrei tenerne conto? Sulla preparazione? Sui tifosi? No, assolutamente, non ci abbiamo pensato. E' un argomento grave ma serve lasciare a chi è abilitato la cura di preoccuparsene. Vedremo se i tifosi ci saranno o no, noi pensiamo alla partita".

17.31 - Allarme Coronavirus e le gare 'in chiaro'. La Rai: "Disponibili anche noi" - La Rai ha appena manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro sul canale a più larga diffusione le partite che saranno disputate nel prossimo turno a porte chiuse. Lo apprende l'Ansa da una fonte qualificata dell'azienda di servizio pubblico. "Lo facciamo - spiega la fonte - a tutela dell' interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana"

17.17 - Liverpool, tifosi in quarantena dopo la trasferta di Madrid. Hanno fatto scalo a Orio al Serio - Tifosi del Liverpool in quarantena dopo il viaggio di ritorno da Madrid, dove i reds hanno giocato lo scorso martedì l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un gruppo di essi è tornato a casa dopo aver fatto scalo a Orio al Serio ed è stato suggerito di rimanere in casa in via precauzionale nonostante nessuno presentasse sintomi del Coronavirus.

16.57 - Inter, il Ludogorets chiede la cancellazione delle conferenze della vigilia alla UEFA - Il Ludogorets, spiega FcInterNews, ha chiesto ulteriori rassicurazioni all'Inter in merito alla situazione Coronovirus a Milano. Per evitare contatti diretti, inoltre, la società bulgara avrebbe addirittura chiesto l'annullamento delle conferenze stampa della vigilia alla UEFA. Difficile, ad ogni modo, che la massima istituzione calcistica continentale dia il proprio ok a tale richiesta.

16.31 - Allarme Coronavirus. Samp, stop alle attività delle categorie base e del settore femminile - L’U.C. Sampdoria informa che, a partire da oggi e fino a data da destinarsi, in considerazione dell’ordinanza ufficiale diramata dall’organo regionale competente relativa alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di sospendere ogni attività relativa alle categorie di base ed al settore femminile dell’Academy. Attualmente restano operative le sole squadre nazionali maschili: Primavera, U18, U17, U16 e U15. LA FIGC ha altresì comunicata la sospensione di tutte le gare ufficiali di ogni categoria previste per il prossimo fine settimana.

15.53 - Aggiornamento Lione-Juve: chiesto stop alla trasferta - Ultim'ora dalla Francia: i sindaci di Meyzieu e Décines, le due circoscrizioni che comprendono il Groupama Stadium, hanno chiesto alle autorità di impedire l'arrivo a Lione dei tremila tifosi della Juventus per l'epidemia del coronavirus. I due sindaci stimano che la prospettiva di uno spostamento di massa da zone limitrofe a quelle rossa porta dei dubbi e preoccupazioni legittime.

14.42 - Lione-Juve: tutto procede al meglio - Mentre il governo francese, per prevenire il contagio da Coronavirus, emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione di 3.000 tifosi della Juventus per gli ottavi di Champions League. Secondo quanto riferito dalla radio RTL, il presidente lionese, Jean-Michel Aulas, e i dirigenti della società, hanno sondato l'Uefa e il ministero degli Esteri francesi in merito ad eventuali rischi ma non ci sono al momento contrordini al normale svolgimento della partita. (ANSA).

14.24 - Juve-Inter in chiaro? - "Vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una "finestra in chiaro" trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla". Da una riunione di lavoro di Sky filtra - apprende l'ANSA - la disponibilità dell'emittente sull'eventualità di affrontare l'emergenza data dal Coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati. Ad 'aprire' all'ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport.In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione" hanno aggiunto altri dirigenti presenti. (ANSA).

13.57 - Parla il presidente del Friuli - La decisione di disputare le competizioni sportive a porte chiuse per arginare la diffusione del coronavirus "è una decisione nazionale. Per me sarebbe stato utile sospendere. Anche per le squadre di calcio sarebbe stato utile rinviarle". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio1. Sabato è in calendario a Udine il match con la Fiorentina. "Ci sono dei riflessi economici - ha spiegato Fedriga - quindi far giocare delle partite a porte chiuse, senza pubblico e altro, vuol dire mettere in difficoltà le squadre di calcio. Quindi si sarebbero potute rinviare". (ANSA).

13.02 - Giappone, sospesi i campionati - La Federcalcio giapponese ha annunciato oggi la sospensione di tutte le partite ufficiali fino al 15 marzo a causa del Coronavirus. Il massimo torneo nipponico, la J-League, aveva aperto i battenti proprio lo scorso weekend.

12.19 - Comunicato dell'Inter sui rimborsi per la sfida col Ludogorets - FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

11.47 - Rischio porte chiuse anche per la Coppa Italia - Non solo Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la decisione di disputare il derby d'Italia a porte chiuse domenica sera, con i tifosi bianconeri non certo contenti, il rischio è che anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Vecchia Signora e il Milan, in programma per mercoledì 4 marzo, si debba giocare senza tifosi sugli spalti. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni ma la sensazione è si possa disputare la sfida a porte chiuse.

11.23 - Parla Gravina - Ospite di Tiki Taka il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato altre dichiarazioni in merito all'emergenza legata al Coronavirus: Il calcio non deve essere d'intralcio alle autorità di governo e alle attività che stanno andando avanti. Abbiamo cercato di assecondare quanto previsto dalle ordinanze conciliando il divieto delle svolgimento di alcune manifestazioni con la possibilità di svolgerle a porte chiuse. L'idea era quella di sfruttare le strutture sportive rinviando il minor numero di eventi senza però alcun tipo di rischio per la salute".

10.40 - I rimborsi dei biglietti - L'effetto Coronavirus si è abbattuto sui mercati mondiali e l'Italia, inevitabilmente, è fra le nazioni più colpite, con Piazza Affari che secondo La Gazzetta dello Sport ieri ha bruciato 30 miliardi di euro.

Chi rimborsa e chi no - Ieri il titolo Juventus ha perso l'11,83%. Il club bianconero, fra le altre cose, ha scontato la chiusura del museo e il derby d'Italia a porte chiuse. Il club però 'salverà' l'incasso, visto che non prevede alcun tipo di rimborso né agli abbonati né ai paganti. Oltre alla Juve, non prevedono rimborsi altre 10 società di Serie A, comprese Udinese e Sampdoria.

Chi ha già avviato la procedura di rimborso integrale è il Milan, stessa cosa dovrebbe fare anche il Parma e probabilmente l'Inter per quanto riguarda la gara di Europa League col Ludogorets. Mentre il Sassuolo per policy rimborsa solo gli abbonati.

10.21 - Tutto il programma della Serie A per il weekend - La Serie A riprenderà a giocare nel prossimo weekend. Ieri sono arrivate le parole del ministro Spadafora che ha dato il via libera alla disputa delle gare a porte chiuse nelle regioni colpite dall'allerta Coronavirus e a partire da sabato tutte le squadre torneranno in campo. In alcuni campi non è ancora detto che si debba giocare senza pubblico, a partire dalla partita a Udine tra Udinese e Fiorentina, con la regione Friuli che ha chiesto il rinvio e i due club d’accordo a giocare lunedì a porte aperte. In dubbio anche Sampdoria-Verona di lunedì: in Liguria non è stato riscontrato ancora nessun caso ma la situazione è in evoluzione. Questo, nel dettaglio, tutte le gare della prossima giornata, con l'apertura o la chiusura degli spalti:

SABATO 29 FEBBRAIO

Lazio-Bologna ore 15: porte APERTE

Udinese-Fiorentina ore 18: porte CHIUSE (possibile rinvio a lunedì per poter giocare a porte APERTE)

Napoli-Torino ore 20.45: porte APERTE

DOMENICA 1 MARZO

Milan-Genoa ore 12.30: porte CHIUSE

Lecce-Atalanta ore 15: porte APERTE

Parma-SPAL ore 15: porte CHIUSE

Sassuolo-Brescia ore 15: porte CHIUSE

Cagliari-Roma ore 18: porte APERTE

Juventus-Inter ore 20.45: porte CHIUSE

LUNEDÌ 2 MARZO

Sampdoria-Hellas Verona ore 20.45: porte APERTE (in attesa di altre comunicazioni)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

21.34 - Spadafora dice sì: le gare di Serie A si giocheranno a porte chiuse - Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg2 al termine del consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto del presidente del Consiglio dei ministri abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi". (ANSA).

20.02 - Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse - Dal sito ufficiale del Ludogorets Razgrad si apprende che la sfida tra Inter e bulgari, in programma giovedì a San Siro alle 21, verrà disputata a porte chiuse a Milano. Ad inizio giornata il club meneghino ha inviato una lettera al club di Razgrad annunciando che le autorità sanitarie hanno dato l'ok allo svolgimento della gara senza tifosi. La UEFA ha anche annunciato che la situazione del Nord Italia è costantemente monitorata.

15.50 - Gravina: "Chiesto di giocare a porte chiuse la Serie A" - Nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio Federale, il numero 1uno della FIGC Gabriele Gravina ha rivelato le richieste del mondo del calcio al Governo: "Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo"

14.43 - Lettera della Lega Serie A al Governo: chiesta l'autorizzazione per giocare a porte chiuse - Il presidente della Lega calcio di serie A, Paolo Dal Pino, ha appena inviato una lettera al Governo, attraverso il ministro dello sport, Spadafora, quello dell'Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, per chiedere che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano disputate a porte chiuse. Lo apprende l'ANSA. Si tratta di un atto formale, che la Lega delle società motiva nella lettera con il "calendario già saturo di impegni" e la necessità che le competizioni si concludano "entro il 24 maggio stante l'avvio dei prossimi Europei di calcio".

14.31 - Agnelli: "Con l'Inter a porte chiuse? La priorità è la salute pubblica" - Nel suo intervento a Radio 24 il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche della possibilità che la gara contro l'Inter di domenica possa giocarsi a porte chiuse: "In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev'essere nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare".

10.55 - Parla il premier Conte - La Serie A è pronta a fermarsi per un'altra giornata, stavolta interamente, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Per il prossimo turno valuteremo un rinvio di tutti i match", sono state infatti le parole del premier Giuseppe Conte ieri sera al programma Non è l'Arena. "Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo", ha aggiunto. Intanto, in ogni caso, la sfida in programma sabato fra Udinese e Fiorentina è già da considerarsi rinviata.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

22.21 - Le parole del Premier Conte - Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L'Arena di eventuali rinvii del campionato: "In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l'evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno".

19.50 - Malagò parla dei recuperi delle gare di campionato - "Non parlo di questioni che riguardano il virus, devo parlare di sport. Non mi azzardo in previsioni. E' chiaro che a fine febbraio ti ritrovi con un problema del genere, con calendari così compressi, è difficile trovare soluzioni alternative. Ecco perchè nel giro di due, tre giorni massimo bisogna capire se questa situazione a breve termine ha comportato una risposta chiara, e quindi se è in grado di portare avanti tutta la regolarità di quello che era previsto prima solo con l'eccezione di oggi, è un conto. In caso contrario ci dobbiamo sentire fra 48-72 ore"

11.45 - Ufficiale il rinvio di Torino-Parma - Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'allarme Coronavirus.

09.50 - Il comunicato della lega serie A - A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

0.28 - Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro - L'Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: "Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi".

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari - Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall'allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari.