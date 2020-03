live Allarme Coronavirus - La Lega ha deciso: si gioca! Parma-SPAL inizia alle 13:45

L'allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia, con le notizie dei contagi che aumentano anche sul nostro territorio e coinvolgono anche i nostri campionati di calcio, a partire da quello di Serie A. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti.

13.37 - Si gioca! - Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 15.00. La Lega Serie A ha infatti deciso che questo turno verrà regolarmente disputato, quindi anche il big match di questa sera tra Juventus e Inter. Alle 18.00 è prevista Udinese-Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia. Parma e SPAL, invece, scenderanno in campo alle 13.45.

12.30 - Parma-SPAL rinviata di 30 minuti - Non è sicuro che si giochi al Tardini, per l'anticipo di Parma-SPAL. Il ministro dello sport sta valutando di sospendere il campionato - con le riserve già sedute in panchina e i giocatori pronti a entrare in campo - e quindi la sfida è in dubbio e rinviata di (almeno) trenta minuti. La decisione avverrà entro le 13, ma il campionato rischia di essere sospeso a tempo indeterminato.

12.20 - Il Ministro Spadafora valuta la sospensione del campionato - “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso". Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità. Del resto, ancora prima che la situazione diventasse così drammatica per il Paese, la Lega di Serie A e Sky si erano già rifiutate di concedere a migliaia di italiani, costretti loro malgrado a restare a casa, di poter vedere in chiaro le partite, nascondendosi dietro presunte difficoltà normative che con l’autentica disponibilità di tutti si sarebbero potute ampiamente superare. Nei vari contatti di ieri, infatti, anche grazie alla collaborazione di Rai e Mediaset, si era arrivati vicini ad una soluzione equa per tutti gli attori e soprattutto di grande conforto per i tanti cittadini appassionati di calcio. E invece sono prevalsi gli interessi economici di realtà che pretendono di godere da sempre di un trattamento privilegiato e che vivono ormai fuori dalla realtà. Le società di calcio piuttosto valutino come superare le clausole vessatorie già all’attenzione dell’Antitrust per provvedere al rimborso degli abbonamenti e dei biglietti venduti per le prossime partite.

Prenderó in considerazione nei prossimi giorni ogni iniziava utile anche legislativa per mettere ordine in un mondo che rischia di non rappresentare più valori etici e morali ai quali vorremmo che si ispirasse sempre”.

11.15 - Il presidente della Regione Piemonte positivo al Coronavirus. - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuera' a lavorare "inevitabilmente a distanza". Lo rende noto la Regione Piemonte.

09.35 - Nuovo decreto firmato nella notte - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato, nella notte, un decreto che impone da subito e fino al 3 aprile nuove restrizioni, dopo la crescita dei contagi nella giornata di ieri, per l'intera Lombardia e in alcune province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola) l’ingresso e l’uscita da questi territori sono consentiti solo per motivi gravi e «comprovati», di lavoro o di famiglia (ed è garantita la possibilità di rientro al proprio domicilio).

Nel provvedimento limitazioni strettissime. In particolare: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione delle attività sciistiche e di eventi pubblici. Chiusi anche musei, palestre, piscine, teatri, centri sociali e culturali. Previsto uno stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario (e di quelli telematici). Bar e ristoranti saranno aperti solo dalle 6 alle 18, e dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere. Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

SPORT - Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 'in luoghi pubblici o privati'. Nel decreto si legge anche, però, che "resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse".

IN TUTTA ITALIA - Scattano anche altri divieti in tutta Italia. Stop a tutti gli incontri e gli spettacoli, dai cinema ai musei alle attività sportive; le attività di pub, discoteche, sale bingo, sale giochi; le lezioni in scuole e università. I negozi potranno rimanere aperti nei giorni feriali; i bar e i ristoranti solo se prevedono il servizio al tavolo e garantiscono la distanza 'di sicurezza' di un metro tra le persone.

08.35 - Si ferma il basket - L'emergenza Coronavirus ferma il basket in Italia. In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma oggi domenica 8 marzo.

00:16 - Novara, il patron Rullo positivo al COVID-19 - Attraverso i propri canali ufficiali, il Novara ha comunicato la positività al COVID-19 per il patron Maurizio Rullo, da ricondursi a un viaggio di lavoro in Germania. Qui la nota integrale.

00:07 - Decreto Coronavirus, per il momento ancora nessuna firma - Come riportato da Sky TG 24, allo stato attuale il premier Giuseppe Conte non ha ancora firmato alcun decreto. Da ore circola una bozza del provvedimento per far fronte all’emergenza Coronavirus, ma per adesso nulla è stato pubblicato né sulla Gazzetta ufficiale né sul sito del Governo. La firma potrebbe arrivare nella notte o slittare alla giornata di domani, diventando dunque operativo a partire da lunedì.

DOMENICA 8 MARZO

23:43 - La Lega Serie A conferma: no alle partite in chiaro - Nel corso una nota affidata all’ANSA, la Lega Serie A ha confermato che non è possibile trasmettere le partite del massimo campionato in chiaro: "La trasmissione in chiaro delle partite di Serie A non è possibile. Continuano a non sussistere, infatti, per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A". La Lega di A spiega di avere ricevuto oggi "una lettera da parte del signor ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A nei giorni 8 e 9 marzo”, ha concluso.

23:33 - Coronavirus, la proposta di Mazzola - Intervistato da Il Giornale, l’ex nerazzurro Sandro Mazzola fa la sua proposta per permettere al Paese di fronteggiare l’emergenza Coronavirus: "In un momento così complicato per il nostro paese è giusto che anche i calciatori facciano la loro parte e diano un segnale forte all'esterno. Troppo spesso questi ragazzi sono etichettati come superficiali o mercenari, adesso possono dimostrare il contrario mettendosi al servizio dei propri club e della collettività. I giocatori hanno l'occasione di dimostrare che esistono e sono vicini alla popolazione. In Serie A guadagnano milioni e per un mese potrebbero decurtarsi il 5% dello stipendio, in modo da destinarlo alle proprie società che dovranno far fronte a pesanti perdite, e alla ricerca contro il Coronavirus. Ho giocato vent'anni tra Inter e Nazionale. Il calcio è uno sport di contatto. Impossible tenere le distanze in campo imposte dal Ministero della Salute. Come si fa a mettersi in barriera sulle punizioni e a marcare gli avversari sulle palle inattive? Il rischio di contagio c'è, inutile negarlo. Fossi un giocatore un po' di preoccupazione l'avrei, anche se poi in campo ti dimentichi di tutto".

23:00 - Allarme Coronavirus, saranno due i decreti - Si va verso l’emanazione di due decreti da parte del governo per contenere il contagio da Coronavirus. Come riportato da Sky TG 24, il primo riguarderà le aree dove è più alto il numero dei contagi, limitando anche la mobilità: la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il secondo dpcm riguarda invece tutto il territorio nazionale e irrigidisce le disposizioni finora adottate, confermando per ora la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, e introducendo nuove restrizioni come la sospensione dell'attività di pub, sale giochi e discoteche.

22:45 - Decreto Coronavirus, pres. Emilia Romagna chiede più tempo - Dopo il commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana arriva anche quello del Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini in merito alla bozza il decreto per il contenimento del Coronavirus: "Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise".

22:18 - Partite in chiaro, la replica di Sky a Spadafora - Ai microfoni dell’ANSA, una fonte di Sky Sport ha risposto al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che oggi aveva nuovamente auspicato la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A: “Da giorni era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata, ma la Lega calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono".

22:02 - Coronavirus, Tommasi chiede lo stop del campionato - Attraverso i propri social, il presidente dell'AIC Damiano Tommasi chiede lo stop del campionato dopo gli ultimi provvedimenti del Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Fermiamo il campionato !! Serve altro? Stop football!!".

21.21 - Deroga per le partite nella zona rossa - Arrivano nuove indiscrezioni sul decreto del Governo che nelle prossime ore renderà zona rossa l'intera regione Lombardia, oltre alle undici province Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Come scrive infatti Repubblica.it, nonostante l'obbligo di chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere, le competizioni sportive all'aperto resteranno comunque ammesse, seppur sempre a porte chiuse. Se tutto ciò dovesse essere ufficialmente confermato, non sarebbero così a rischio le sfide di Serie A in programma domani tra Milan e Genoa e Parma e SPAL, al pari di Sassuolo-Brescia di lunedì.

21.03 - Spadafora: "Nuova possibilità per le partite in chiaro" - Il Ministro dello Sport Vicenzo Spadafora, attraverso un post sul suo profilo Facebook, torna a parlare della possibilità di vedere in chiaro le gare di Serie A: "C'è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio e le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta".

20.36 - In arrivo il nuovo Decreto del Governo: chiusa la Lombardia e 11 province - Sono state definite le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza. Nell'articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.

19.05 - Di Biagio: "Porte chiuse? Situazione surreale" - L'allenatore della SPAL, Luigi Di Biagio, ha commentato così la decisione di far disputare tutte le partite di Serie A a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus: "Sarà una situazione surreale, molto brutta sportivamente e preoccupante umanamente. Speriamo che tutto si possa risolvere a breve. Come sta la squadra? Diciamo che il campo ti aiuta a non pensare a quello che accade all'esterno, riusciamo a lavorare in maniera spensierata rispetto a quanto sta succedendo altrove", le sue dichiarazioni alla vigilia dell'incontro in trasferta col Parma.

17.23 - Il Sindaco di Firenze ha incontrato Zingaretti - Il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà costretto a rimanere a casa per precauzione, in quanto recentemente aveva incontrato il segretario del PD Nicola Zingaretti, risultato quest'oggi positivo al Coronavirus. E' stato lo stesso Nardella ad annunciarlo via Facebook, specificando anche di non aver palesato sintomi e dunque rassicurando sul suo stato di salute.

15.23 - Gravina: "Non escludo sospensione in caso di giocatore positivo" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni della Rai rispondendo anche ad una domanda che nelle ultime ore sta circolando con sempre maggiore insistenza, sebbene non esistano casi del genere al momento: "Nel caso in cui un giocatore dovesse risultare positivo al Coronavirus, non possiamo escludere la sospensione del campionato. Oggi non possiamo escludere nulla".

15.00 - Partite di Serie C in chiaro fino al 3 aprile - (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Da oggi e fino al 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo rende noto all'ANSA una nota della Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, infatti, hanno firmato oggi un accordo che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. La RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all'operazione. (ANSA).

14.20 - LeBron James: "A porte chiuse non gioco" - LeBron James, stella NBA dei LA Lakers, ha parlato della possibilità di giocare a porte chiuse: "Giocare senza tifosi? No, impossibile. Io non giocherò così. Io da sempre gioco per i tifosi che sono sulle tribune. Dovessi arrivare in un palazzetto vuoto, di certo non giocherei. Detto questo, che facciano ciò che vogliono".

13.19 - Zingaretti (PD) positivo al Covid 19 - Il segretario del PD Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato proprio il diretto interessato con un video su Facebook: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto".

12.56 - Villas Boas: "Italia un esempio" - Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas torna sull'emergenza Coronavirus e sul rinvio di Strasburgo-PSG: "L'ho già detto nella scorsa conferenza stampa. Non si può giocare con la propria salute. Per me è stata una decisione giusta (rinviare Strasburgo-PSG, ndr) perché credo che la salute venga prima di tutto. Chiaramente io non sono un esperto, ma questa situazione non è da sottovalutare. Credo che l'Italia in questo sia un esempio. Se chiudi il Louvre per 5mila persone allora devi chiudere anche gli stadi".

12.10 - Per la Juve allenamento allo Stadium - Allenamento all'Allianz Stadium per la Juventus, che alle 15 svolgerà la rifinitura della vigilia in vista della sfida contro l'Inter. Due i motivi che hanno spinto Sarri a far fare la seduta odierna ai suoi giocatori all'interno dello stadio: il primo è per ritrovare la confidenza con il campo di casa dopo tanto tempo dall'ultima gara giocata e il secondo è per abituarsi alle porte chiuse. A riportarlo è Sky Sport.

11.36 - Per le società danno da 20 milioni di euro - 20 milioni di euro. Questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mancato incasso per i club di Serie A per questo mese a porte chiuse, considerando anche le coppe europee. La cifra comprende i biglietti ma anche la quota abbonamenti. Siamo soltanto alla prima fase e non è detto che alla fine tutti i tifosi chiedano il rimborso, ma la cifra potrebbe anche lievitare, se l'emergenza non finirà. Il danno economico prodotto dalle porte chiuse verrà mitigato dal risparmio dei costi di servizi: 3 o 4 milioni da detrarre dai 20.

10.35 - Il paziente 1 di Valencia: "Da San Siro all'isolamento, la mia storia" - Tornato a casa dopo la trasferta lavorativa a Milano, dove aveva seguito l'andata degli ottavi di finale tra Atalanta e Valencia insieme a tanti altri colleghi, il giornalista valenciano Kike Mateu è stato infatti colto ben presto dalla notizia che nessuno, in questi giorni, vorrebbe mai sentirsi dare: positivo al COVID-19. Un fulmine a ciel sereno, che non gli ha però mai fatto perdere il sorriso, il buon umore, la fiducia... Perché, con ormai già dieci giorni alle spalle in isolamento, il vero problema per Kike Mateu non è stato infettivo, bensì affettivo, a causa della lontananza obbligata dalla propria famiglia e dai propri cari. Quanto alla malattia? "Niente più di un semplice raffreddore".

"Sto bene, non vi preoccupate per me", esordisce ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com direttamente dalla sua stanza d'ospedale dopo l'ennesima giornata passata nella più profonda solitudine. "Non ho mai avuto tanti sintomi e adesso mi è rimasta semplicemente un po' di tosse secca. E pensare che sono arrivato in ospedale ormai mercoledì 26 febbraio... Vedendo che il raffreddore con cui ero tornato da Milano dopo Atalanta-Valencia non se ne andava, insieme al contemporaneo boom di casi in Lombardia, ho deciso infatti di farmi per scrupolo il test del Coronavirus. Volevo essere sicuro al 100% di non essere infetto per chi mi stava vicino, mai e poi mai avrei pensato di risultare positivo al tampone". CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA!

00.01 - Allarme Coronavirus. Arriva anche in Ligue 1: rinviata Strasburgo-PSG - Ultim'ora dalla Francia: la partita di Ligue 1 in programma tra Strasburgo e Paris Saint-Germain tra poche ore, fischio d'inizio alle 17:30, è stata rinviata. La Prefettura di Bas-Rhin ha rimandato la gara a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus.

SABATO 7 MARZO

22.44 - La Lega Calcio rigetta la proposta di Spadafora: no alla giornata di A in chiaro - La Lega Serie A si è espressa negativamente sulla proposta del Ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora. Repubblica.it spiega che la Lega è contraria alla proposta. Sky aveva proposto di dare le partite, soprattutto la partitissima Juve-Inter, oltre che in pay tv, anche su Tv8 in chiaro. Ma la cosa era finita lì. Ora con le porte chiuse torna in ballo.

20.44 - Spadafora chiede la Tv in chiaro per la Serie A: la lettera integrale inviata a Lega e FIGC - Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato ieri pomeriggio al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e per conoscenza al presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni di Serie A almeno della prossima giornata di campionato. La FIGC ha dato il suo appoggio all'iniziativa, si attende la risposta della Lega Serie A. ( CLICCA QUI PER LEGGERE LA LETTERA INTEGRALE! )

18.09 - Pianese, nota del club sul Coronavirus: "Completata opera di bonifica di tutte le strutture" - Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali la Pianese, società di Serie C colpita da alcuni casi di Coronavirus fra i suoi tesserati e dipendenti, ha fatto il punto sulla situazione interna al club: "L’U.S. Pianese comunica che l’opera di bonifica di tutti i locali dello stadio “Comunale” di Piancastagnaio (uffici, spogliatoi, palestra, magazzino, servizi igienici, ecc.), effettuata il 4 marzo 2020, è stata completata nelle 48 ore di chiusura previste dalle normative vigenti. Pertanto da domani, 7 marzo 2020, gli ambienti saranno nuovamente aperti al personale e agli atleti, fermo restando quanto contemplato dal DPCM del 4 marzo 2020".

16.57 - Date e orari dei recuperi di 27^ e 28^ giornata - Dopo l'assegnazione di date e orari per i nove recuperi di Serie A, sempre in attesa di trovare una data a Inter-Sampdoria, prendono forma i calendari anche per le giornate successive, inevitabilmente rivoluzionati sia come orari che a livello di copertura televisiva. Di seguito la programmazione di 27^ e 28^ giornata di Serie A:

27^ GIORNATA

Venerdì 13 marzo

18.30 Hellas Verona-Napoli (Sky)

20.45 Bologna-Juventus (Sky)

Sabato 14 marzo

15.00 SPAL-Cagliari (Sky)

18.00 Genoa-Parma (Sky)

20.45 Torino-Udinese (DAZN)

Domenica 15 marzo

12.30 Lecce-Milan (DAZN)

15.00 Atalanta-Lazio (Sky)

15.00 Fiorentina-Brescia (DAZN)

18.00 Inter-Sassuolo (Sky)

20.45 Roma-Sampdoria (Sky)

28^ GIORNATA

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa (Sky)

18.00 Sampdoria-Bologna (Sky)

20.45 Juventus-Lecce (DAZN)

Domenica 22 marzo

12.30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

15.00 Udinese-Atalanta (DAZN)

15.00 Napoli-SPAL (Sky)

15.00 Cagliari-Torino (Sky)

18.00 Milan-Roma (Sky)

20.45 Parma-Inter (Sky)

14.45 - Viareggio Cup rimandata - La Viareggio Cup viene rimandata ufficialmente. Di seguito il comunicato apparso sul sito della manifestazione toscana: "Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, il Centro Giovani Calciatori comunica ufficialmente che la 72ª Viareggio Cup (in programma dal 16 al 30 marzo) è rinviata a data da destinarsi. Verrà comunque disputata entro la fine dell'anno corrente".

11.59 - Balata: "Decisione condivisa da tutti" - Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha parlato a Tuttosport della decisione di continuare il campionato a porte chiuse: “Abbiamo agito unitariamente con coerenza, chiarezza e responsabilità nel rispetto delle linee tracciate dalle istituzioni calcistiche e politice e, in seconda battuta, abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza, ma anche di massima regolarità al campionato presidente della Lega B".

11.05 - Il 12 marzo consiglio di Lega - Cosa succederebbe se un calciatore di A risultasse tra i contagiati? Una domanda che serpeggia tra le società e gli stessi calciatori, perché una cosa del genere bloccherebbe inevitabilmente il campionato. I club, nel prossimo consiglio di Lega del 12 marzo, discuteranno di un piano d'azione per questa eventualità.

10.40 - Barcellona-Napoli a porte aperte - La prossima di Champions League dei partenopei si giocherà col pubblico. Lo assicura il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa: "Non c'è alcun pericolo che si possa giocare a porte chiuse. Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l'arrivo di persone dalle zone a rischio ma non è questo il caso".

VENERDÌ 6 MARZO

20.47 - Anche il calcio femminile si arrende alle porte chiuse - Tenuto conto delle disposizioni emanate e delle ulteriori indicazioni ricevute dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, la Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato con apposito provvedimento che si giocheranno a porte chiuse, fino a nuova disposizione, tutte le gare di Serie A TIMVISION, Serie B, Campionato Primavera e della Coppa Italia TIMVISION.

19.36 - Inter-Getafe a porte chiuse, è ufficiale - Inter-Getafe si giocherà a porte chiuse: dopo il decreto del governo italiano non c'erano dubbi, ma ora è arrivata la conferma ufficiale anche della UEFA.

19.00 - Convocata Assemblea di Lega: si terrà a Milano giovedì prossimo - Tra una settimana esatta i club di Serie A si ritroveranno, stavolta a Milano, con tanti argomenti all'ordine del giorno, primo fra tutti l'emergenza Covid-19. Lo ha comunicato la Lega Serie A con un comunicato firmato dal presidente Paolo Dal Pino.

18.04 - Anche la Champions a porte chiuse - Juventus-Lione dovrebbe giocarsi regolarmente a Torino a porte chiuse. La UEFA ha infatti intenzione di attenersi alle linee indicate dal Governo italiano; è esclusa, al momento, la possibilità che il ritorno degli ottavi di Champions League si disputi lontano dall'Allianz Stadium, in Italia o all'estero.

17.10 - C'è anche l'annuncio della Lega Serie A - Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note date e orari per i recuperi della sesta giornata del girone di ritorno, pur rimanendo ancora in sospeso Inter-Sampdoria, per assenza di "spazio" nel calendario nerazzurro. Di seguito il programma dei tre recuperi effettivamente calendarizzati:

Mercoledì 18 marzo 2020

18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18.30 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18.30 Torino-Parma (Sky)

Con un comunicato la Lega Serie A ha stabilito giorni e orari anche per i recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A, con tanto di programmazione tv:

Domenica 8 marzo 2020

12.30 Parma-SPAL DAZN

15.00 Milan-Genoa DAZN

15.00 Sampdoria-Hellas Verona Sky

18.00 Udinese-Fiorentina Sky

20.45 Juventus-Inter Sky

Lunedì 9 marzo 2020

18.30 Sassuolo-Brescia: Sky

16.07 - Il comunicato della B sulle porte chiuse - La Lega B, in ottemperanza a quanto varato dal Governo in merito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, comunica che le gare della Serie BKT e del Campionato Primavera 2 si disputeranno a “porte chiuse” fino al 3 aprile.

12.52 - Ufficiale, Valencia-Atalanta a porte chiuse - In considerazione della recente decisione emessa dalla Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (Ministero della Salute di Valencia) e del comunicato della Federazione Spagnola, la Uefa conferma che la partita Valencia-Atalanta, valida quale ritorno degli Ottavi di finale di Uefa Champions League, si potrà disputare come da programma (in termini di data, orario di inizio e sede), ma dovrà svolgersi a porte chiuse, vale a dire che nessun possessore di biglietto (acquistato sia dal club di casa, sia dal club in trasferta che tramite la UEFA) sarà autorizzato ad assistere alla partita.

12.34 - Agnelli: "Salute pubblica prioritaria rispetto a effetti economici" - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, presente a Londra all'evento FT Business of Football Summit, ha parlato dell'emergenza Coronavirus nel mondo dello sport: "La cosa fondamentale è la salute pubblica e la nostra posizione è stata fin da subito chiara. Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Il ruolo delle autorità – ha aggiunto – era di uscire con una corretta decisione, questo è quello che è avvenuto. Poi sono le cariche sportive a lavorare riguardo a cosa le autorità hanno imposto, considerando il nostro impatto anche a livello sociale".

12.07 - Inter-Getafe a porte chiuse e fortissime limitazioni per i giornalisti - Inter-Getafe sarà a porte chiuse. Il club spagnolo ha appena comunicato ai giornalisti al seguito della squadra che la partita di San Siro valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League sarà a porte chiuse. E che a seguire il match potranno essere solo i giornalisti delle tv in possesso dei diritti per trasmettere il match.

11.50 - Serie C a porte chiuse - La Lega Pro, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020 varato dal Governo, dispone lo svolgimento “a porte chiuse” delle prossime gare, nello specifico quelle fino al 19 marzo.

11.42 - Zhang torna a parlare - A Londra per partecipare all'FT Business of Football Summit, dove ci sarà anche il presidente della Juventus Agnelli, Steven Zhang torna a parlare del suo attacco nei confronti di Paolo Dal Pino dei giorni scorsi. Senza ammorbidire i toni. Ecco le sue parole riprese dal Financial Times: "Molti pensano che siano state parole forti, ma credo che siano state leggere, non abbastanza forti".

10.51 - Coppa Italia sostituita da un torneo estivo? - La Coppa Italia, dopo gli ultimi rinvii di Napoli-Inter e Juventus-Milan resta un rebus. Una possibilità potrebbe essere quella di giocare le semifinali il 20 maggio al posto della finalissima e poi recuperare la gara per l'assegnazione della coppa in estate, modello prima Supercoppa. In alternativa, un'altra idea, potrebbe portare a una sorta di torneo estivo tra le quattro squadre rimaste in corsa, che porti all'assegnazione di una Coppa che al momento rischia di sparire dall'albo per la stagione 2019-2020.

MERCOLEDÌ 5 MARZO

22.21 - La FIGC conferma le porte chiuse - La FIGC ha emesso un comunicato che recepisce le direttive del Decreto varato dal Consiglio dei Ministri: "Tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 4.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".

21.44 - Juve-OL, Inter-Getafe e Roma-Siviglia a porte chiuse - Negli scorsi giorni la UEFA ha spiegato che si sarebbe attenuta alle indicazioni dei rispettivi governi in quanto a gare a porte aperte-porte chiuse per le competizioni continentali. Dopo il decreto legge arrivato stasera, dunque, che vieta la presenza di pubblico fino al 3 aprile per manifestazioni sportive, saranno quindi a porte chiuse le gare di Champions ed Europa League tra Juventus e Lione, Inter e Getafe, Roma e Siviglia.

20.00 - Varato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Governo ha appena varato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante l'emergenza Coronavirus.

17.33 - Marotta chiede nuova assemblea al più presto - "Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimento governativi, ma ora è importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società". Al telefono con l'ANSA, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere federale in rappresentanza della Lega, rilancia. "Peccato per oggi - aggiunge -, è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club".

12.22 - Ufficiale: rinviata Napoli-Inter - Dopo le anticipazioni filtrate dal governo, arriva l'ufficialità: il prefetto di Napoli ha infatti deciso di rinviare Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia originariamente in programma domani.

10.14 - Iniziato il consiglio - È iniziato il consiglio di Lega che precede l'assemblea.

MERCOLEDÌ 4 MARZO

23.01 - TMW - Juve-Milan rinviata, il prefetto di Torino: "Decisione concordata con i Ministeri" - Claudio Palomba, prefetto di Torino, ha parlato ai giornalisti dopo aver deciso di rinviare la partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan prevista per domani sera: "Questa decisione nasce un po' da alcune risultanze che sono emerse dall'unità di crisi. Abbiamo fatto comitato fino a poco fa, e abbiamo visto che non è sempre possibile andare a identificare le persone a prescindere dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio. Quindi, sentiti anche il ministero della Salute, dell'Interno e dello Sport, si è concordato la necessità di un intervento urgente che il prefetto può fare in base alla legge. Si è ritenuto, vista la situazione di differire la partita".

21.42 - UFFICIALE: Rinviata Juventus-Milan di Coppa Italia - La decisione arriva dal prefetto di Torino - (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera a Torino. Lo apprende l'ANSA. (ANSA).

20.56 - Il Comitato scientifico del Governo: ipotesi stop agli eventi sportivi a porte aperte per 30 giorni - (ANSA) - ROMA, 3 MAR - Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E' una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese.(ANSA).

19.50 - Domani Assemblea di Lega a rischio? 18 club su 20 già favorevoli al nuovo calendario - L'assemblea di Lega, in programma domani, resta convocata, ma sembra prevalere fra i dirigenti dei club di Serie A l'idea di non andare a Roma per parteciparvi, in quanto la proposta di modifica del calendario ha già ottenuto risposta favorevole da almeno 18 società su 20. L'Inter è dichiaratamente contraria e si attende di capire la posizione del Napoli.

19.19 - Il comunicato del Siviglia: "No alle porte chiuse contro la Roma in Europa League" - Il Siviglia ha affidato a Twitter un messaggio in merito alla possibilità che la partita contro la Roma in Europa League venga disputata a porte chiuse come riportato da alcuni media spagnoli: "Nelle comunicazioni emesse dal Consiglio Superiore dello Sport e la Liga, non sono menzionate misure eccezionali per gli ottavi di finale contro la Roma. Al momento, le nostre partite, non sono interessate dal coronavirus".

18.52 - Inter, Marotta scrive alla Lega: "Si giochi prima con la Sampdoria e poi con la Juventus" - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha scritto una lettera alla Lega Calcio. Il dirigente, ha scritto una missiva alla Lega chiedendo che si giochi prima quella con la Sampdoria, inizialmente prevista per il 23 febbraio, poi quella con la Juventus, non disputatasi il 1 marzo e non viceversa come proposta di Lega A. Marotta, nella lettera, scrive che la proposta del Consiglio per la modifica del calendario è "neppure valutabile atteso che non è completa", in quanto non prevede una data per il recupero della gara con la Sampdoria, riporta l'ANSA.

18.05 - LaSexta: non solo Valencia-Atalanta, rischio porte chiuse per Getafe-Inter e Barça-Napoli - La sfida degli ottavi di finale della Champions League della prossima settimana tra Valencia e Atalanta si giocherà a porte chiuse, almeno secondo LaSexta: un destino che potrebbe essere lo stesso di Getafe-Inter se la situazione riguardante il Coronavirus non dovesse migliorare e per Barcellona-Napoli, su raccomandazione del ministro della salute iberico Salvador Illa, che lo ha annunciato in conferenza stampa. Destino simile anche per la sfida Siviglia-Roma, ottavo di Europa League in programma il 12 marzo.

17.50 - Allarme Coronavirus. Rmc Sport - "Juventus-Lione potrebbe giocarsi nel Sud Italia" - L'emergenza Coronavirus potrebbe far cambiare il luogo in cui svolgere il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione. Questa la clamorosa indiscrezione riportata dalla francese Rmc Sport, secondo cui la UEFA - in una riunione straordinaria che si sta svolgendo ad Amsterdam - starebbe pensando di far giocare la partita dei bianconeri contro la squadra di Garcia nel Sud Italia. L'altra alternativa sul tavolo è quella di far giocare comunque la sfida all'Allianz Stadium, ma a porte chiuse.

15.05 - Malagò: "La Serie A rientri da Marte" - Intervenendo su Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò parla così delle troppe polemiche che hanno investito il calcio dopo le scelte dell'ultimo weekend circa l'emergenza Coronavirus: "È tempo che qualcuno rientri da Marte. Io ho disperatamente fatto presente quello che sta accadendo in Italia e in molte parti del pianeta: la salute prima di tutto, anche del calcio. Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l'unico modo per garantire al cento per cento la regolarità del campionato. La prossima settimana la Juventus non avrà la Champions League e l’Inter avrà a disposizione tre giorni per recuperare le energie prima dell’Europa League. Il litigio? Non fa onore all’Italia".

13.41 - Querelle Inter-Lega, è caos - La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un'indagine sul durissimo attacco del presidente dell'Inter, Steven Zhang, al numero 1 della Lega calcio, Paolo Dal Pino ("Vergogna, pagliaccio"). Lo apprende l'ANSA. Intanto, non è chiaro cosa succederà dopo l'intesa FIGC-Lega Serie A raggiunta ieri: l'Inter non è d'accordo con il calendario concordato.

9.56 - C'è l'intesa per il nuovo calendario - Il consiglio di lega di ieri ha portato a un'intesa per il calendario del campionato, nonostante i dubbi dell'Inter, che potrebbe astenersi o votare contro. In particolare, il derby d'Italia si giocherà il 9 marzo: nel prossimo weekend giocherà tutto il programma della 26^ giornata, con il resto del programma che andrà poi a slittare .

MARTEDÌ 3 MARZO

23.33 - Furia Zhang: "Dal Pino pagliaccio, vergognati!" - Durissimo attacco del presidente dell'Inter Steven Zhang al presidente della Lega Paolo Dal Pino e al suo operato. Questo il messaggio del presidente nerazzurro nelle proprie Instagram Stories: "Giocando col calendario e sempre mettendo la salute pubblica in secondo piano. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos'altro? Quale sarà il prossimo passo? E ora parli di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Sì, sto parlando con te. Nostro presidente Paolo Dal Pino. Vergognati".

21.26 - Recuperi Serie A, c'è l'intesa tra Lega e FIGC - Secondo Gazzetta.it avverrà nel weekend il recupero delle partite di campionato rinviate nella scorsa settimana, con Juventus-Inter collocata alle 20.45 di lunedì 9 marzo le altre giornate di Serie A che scivoleranno di conseguenza, con l'inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. È l’intesa raggiunta al termine del consiglio straordinario di Lega, convocato dopo le polemiche di queste ore. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI RECUPERI!

20.35 - Per L'Equipe, Juve-Lione può giocarsi a porte chiuse - In mattinata il presidente del Lione aveva aperto alla possibilità di giocare a porte chiuse la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus e secondo quanto riportato da L'Equipe, questa è una ipotesi ancora piuttosto concreta.

18.26 - Consiglio di Lega in corso - Il calendario del girone di ritorno di Serie A, con particolare attenzione al posizionamento delle 11 gare fino ad ora rinviate, è l'argomento principale del consiglio di Lega straordinario in corso, in diretta telefonica: al centro del dibattito le modifiche del calendario di Serie A con i recuperi delle gare rinviate per il Coronavirus. Seconda riunione in due giorni dopo quella di ieri, che si è però conclusa con un nulla di fatto: lo rivela la redazione di Sky.

17.05 - Allarme Coronavirus. Non si terrà la International Champions Cup estiva in Asia - La BBC riporta che l'International Champions Cup prevista in Asia per l'estate del 2020 sarà cancellata. Lo ha annunciato uno dei promoter della ICC.

16.33 - Allarme Coronavirus. Solo due minuti per l'emergenza in due ore di meeting UEFA - Il numero uno del calcio europeo, Alexsander Ceferin, ha speso "solo due minuti di tempo" nello speech con l'esecutivo della UEFA ad Amsterdam, per discutere dell'emergenza del Coronavirus. La gara d'apertura dell'Europeo si giocherà in Italia il 12 giugno, con gli azzurri contro la Turchia, ma la UEFA fa sapere che non prenderà decisioni avventate ma rispetterà le indicazioni dei governi. Due minuti soli di discussione, però, all'interno di due ore di meeting, dominate dalla decisione di portare la finale di Europa League del 2022 a Budapest, riporta il Mail.

16.02 - Allarme Coronavirus. La Federazione inglese: "Con l'Italia si giocherà" - Greg Clarke, presidente della Federcalcio inglese e vicepresidente della Fifa, ha detto di aspettarsi che le amichevoli internazionali dell'Inghilterra contro l'Italia e la Danimarca si giochino regolarmente a Wembley. "Stiamo programmando sulla base del fatto che si giocheranno", ha detto Clarke, a Sky Sports News.

14.55 - Juventus-Milan a porte aperte o chiuse? - Ore di attesa per i tifosi di Juventus e Milan in vista della gara di Coppa Italia in programma per mercoledì. Resta infatti molto concreta la possibilità che la semifinale di ritorno di possa giocare a porte chiuse. La decisione definitiva verrà presa in serata, dopo un'altra riunione della Regione Piemonte: se il decreto verrà prorogato la sfida verrà disputata a porte chiuse.

13.57 - Caso finale Coppa Italia, la Raggi pronta a trattare - Tiene banco anche la questione legata alla finale di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, dopo aver saputo dello "scippo", dovuto all'eventuale slittamento (il 20 maggio l'Olimpico deve essere a disposizione della UEFA), il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sarebbe pronta a contattare i vertici delle istituzioni sportive per cercare una trattativa che consenta alla Capitale di tenere l'organizzazione dell'evento.

13.12 - La Lega Serie A rischia il commissariamento - Momento delicato per la Lega Serie A del presidente Dal Pino, al centro delle polemiche per le note vicende relative al rinvio di sei partite nell'ultima giornata del massimo campionato. Secondo quanto riferito da La Repubblica, in caso di mancato accordo sulle date dei recuperi, il CONI potrebbe optare per il commissariamento della Lega.

12.02 - Serie C, rinviata 30^ giornata per gironi A e B - Attraverso una nota ufficiale, La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare della 30^ giornata (7-8 marzo) dei gironi A e B, e anche la gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo. Già decise le gare dei recuperi, anche in virtù dei due precedenti turni di campionati rinviati dalla Lega stessa sempre per quel che concerne i primi due raggruppamenti della categoria.

11.27 - Mercoledì assemblea di Lega - Convocata in via straordinaria al CONI a Roma, l'assemblea di Lega Serie A deciderà come procedere al recupero delle tante gare rinviate negli ultimi turni. In particolare, tante le ipotesi per le sei partite della 26^ giornata: probabile si decida di giocarle nel prossimo weekend. A quel punto potrebbe slittare l'intero calendario, o viceversa la 27^ giornata potrebbe finire al 13 maggio. Con l'incognita di Atalanta-Lazio, potenzialmente valida per la scudetto.

00:24 - Juventus-Inter rinviata, per i bianconeri niente dichiarazioni - Come riportato da Sportmediaset, oltre all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta l’emittente aveva contattato anche la Juventus per esprimere la sua opinione sui rinvii in Serie A arrivati ieri. Il club bianconero avrebbe però deciso di non parlare, ritenendo di aver già espresso le proprie opinioni in merito nel corso dell’intervista rilasciata la scorsa settimana dal presidente Andrea Agnelli.

LUNEDI' 2 MARZO

23:04 - Euro 2020, martedì assemblea Uefa - Non solo la Serie A, l’emergenza Coronavirus preoccupa anche la Uefa a pochi mesi da Euro 2020. Martedì ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, è in programma un'assemblea urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione e valutare le mosse in vista del torneo estivo ma anche per alcune amichevoli come quella tra Inghilterra e Italia a Wembley, oltre alle partite di spareggio per gli ultimi quattro posti disponibili per l'Europeo.

22:07 - L'Inter ribadisce: no alle porte chiuse contro il Sassuolo - Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà del club nerazzurro di non giocare a porte chiuse la sfida contro il Sassuolo, visto il rinvio della sfida contro la Juventus che si sarebbe dovuta giocare stasera sempre senza pubblico. Qui le dichiarazioni integrali.

21:40 - Conte: "Partite a porte chiuse fino all'8 marzo 2020" - Attraverso i propri canali ufficiali, il Governo nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato le nuove disposizioni relative alle manifestazioni sportive, che coinvolgono dunque anche il campionato di Serie A. Sono sospesi gli eventi sportivi a meno che non si svolgano a porte chiuse, fino all’8 marzo 2020. Vietate anche le trasferte da parte dei tifosi residenti nelle regioni a rischio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le province di Pesaro e Urbino e Savona).

21:12 - È ufficiale, rinviata anche Sampdoria-Verona - La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020.

21:08 - Rinvii in Serie A, parla Spadafora - Nel corso di Domenica In, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la sua sui rinvii in Serie A: “La Lega Serie A è autonoma, sistemi il calendario come vuole, magari spostando le gare di Coppa Italia. Se c'è qualche squadra che ritiene di essere stata penalizzata, lo dica in Lega e la Lega smonti e rimonti le sue decisioni. Il problema è loro”.

20:39 - Juventus-Inter, ipotesi 9 marzo? - Si lavora incessantemente per trovare una collocazione a Juventus-Inter e alle altre partite rinviate questo week-end per il Coronavirus. Come riportato da Sportmediaset, si sta facendo largo in queste ore una nuova ipotesi che potrebbe mettere d’accordo tutti. Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5 (con le limitazioni di pubblico già previste), sabato 7 e 8 marzo si disputerebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter fissata come posticipo lunedì 9 in serata), mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio.

20:16 - Rinvii Serie A, parla anche Malagò - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di 'Pressing', in onda su Rete 4: “Gare rinviate? C’è la possibilità di utilizzare la finestra della prossima settimana. In questo caso Serie A solo procrastinata di qualche giorno”. Qui le dichiarazioni integrali.

19:27 - Serie A, convocata assemblea straordinaria per mercoledì - Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea straordinaria per mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 12:00 presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, su tutti la deliberazione relativa ai recuperi delle partite di Serie A arrivati a causa dell’epidemia di Coronavirus.

18:55 - Rinvii in Serie A, parla Marotta - Intervistato da Rai Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sui rinvii in Serie A, proiettandosi anche verso Inter-Sassuolo: “La priorità oggi è tutelare la salute dei cittadini. Parlando da dirigente sportivo, dico però che in queste ultime scelte è stato usato un criterio logico che ci mette in difficoltà dal punto di vista del calendario. Sono preoccupato dalla possibile proroga del decreto ministeriale fino all'8 marzo per le Regioni interessate. Mi chiedo come si possa gestire già il prossimo turno di campionato. Serve un criterio univoco, sta a noi uomini di sport rendere il calendario competitivo di Serie A senza mutarne il rinvio”. Clicca qui per le dichiarazioni complete.

15.40 - Lega Sere A, il 4 marzo assemblea urgente - Dopo il Consiglio straordinario di Lega che si è riunto oggi, è arrivata la nota ufficiale della Lega: "Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un'assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite"

14.58 - Il Consiglio di Lega termina con un nulla di fatto - Al termine del Consiglio straordinario di Lega, con i club presenti in conference call, è stato deciso che verrà convocata un'assemblea straordinaria nei prossimi giorni alla presenza di tutti i 20 presidenti di Serie A.

11.05 - Dal Pino replica a Marotta - Dopo l'attacco di Marotta è arrivata la dura replica del presidente di A Dal Pino: "Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell'Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra. Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese. La decisione è mia per statuto, ma i club coinvolti sono stati sentiti telefonicamente, per cui sappiamo bene le posizioni di ognuno, difficilmente conciliabili. Noi agiamo con senso di responsabilità per tutelare i tifosi e il diritto di tutti ad assistere alle partite, compresa l'esigenza dei broadcaster di trasmettere immagini di stadi pieni e festosi. L'invito che faccio a tutti è di ragionare come Serie A, non individualmente".

9.14 - La rabbia di Marotta - L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha esternato il proprio rammarico alla Gazzetta dello Sport per il rinvio del match con la Juve: "La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto, avrebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario. E invece non è stato fatto, stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione e stop. Non va bene, la cosa è molto grave. Quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio" Clicca qui per leggere le parole di Marotta

00:15 - Juventus-Inter rinviata, nerazzurri furiosi. Domani conference call - È un momento delicato per il calcio italiano alla luce delle cinque partite rinviate in Serie A per l’emergenza Coronavirus. A far discutere, ovviamente, è soprattutto il rinvio di Juventus-Inter, sfida Scudetto che ora si giocherà il 13 maggio, con tutte le difficoltà del caso soprattutto per la formazione nerazzurra. Come riportato da Corriere.it, il club meneghino sarebbe infuriato per la decisione della Lega, così come Fiorentina e Genoa. D’ora in poi si naviga a vista: se l’Inter dovesse arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa League non avrebbe infatti una data per recuperare la sfida contro la Sampdoria, rinviata lo scorso week-end sempre per gli stessi motivi, con il campionato che a quel punto risulterebbe falsato. Sono a rischio porte chiuse, inoltre, ben cinque gare del prossimo turno (Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli e Bologna-Juve). Intanto l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiesto e ottenuto per domani un consiglio di Lega informale in conference call.

DOMENICA 1 MARZO

22:02 - Polemiche sui rinvii, parla Spadafora - Dopo le polemiche relative ai rinvii in Serie A, arrivano le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Non trovo accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi, dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica.

17.50 - A rischio rinvio anche Samp-Hellas - Non è ancora detto che la sfida tra Sampdoria e Hellas Verona, in programma lunedì sera al "Ferraris", venga regolarmente disputata. Ad alimentare i rumors è stato infatti il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

15.43 - Milan-Genoa rinviata. Il pensiero di Pioli - Così il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il rinvio della gara contro il Grifone: "Una situazione un po' difficile, all'inizio l'hanno estremizzata, adesso cercano di riportare tutto alla normalità, speriamo si risolva il prima possibile. Vedere Milano con così poca gente è una situazione che fa male, la salute viene prima di tutto ma prima torniamo alla normalità ed è meglio per tutti. Non mi riferisco solo allo sport".

14.30 - Marotta commenta il rinvio del derby d'Italia - Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha così commentato la decisione della Lega di rinviare il derby d'Italia: "Come cittadino, dico che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute. Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al'8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Siamo in una situazione di difficile gestione, il criterio adottato per questa giornata dovrà essere adottato anche la prossima domenica".

12.11 - UFFICIALE: rinviate le 5 gare a porte chiuse! Spostata la finale di Coppa Italia -

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

09.31 - Cinque gare a porte chiuse? Non è ancora scontato - Non è ancora sicuro al 100% che le 5 gare a porte chiuse previste per questo turno verranno disputate e non rinviate. Il Governo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', oggi si confronterà con la commissione scientifica e le Regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale.

SABATO 29 FEBBRAIO

19.48 - Ronaldo: "Strano Juve-Inter a porte chiuse, ma salute è importante" - "Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante come Juve-Inter. Non è bello, ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse". Così Cristiano Ronaldo in esclusiva a Sky Sport.

18.10 - Allarme Coronavirus. Pianese, contagiati tre calciatori e un collaboratore: la nota del club - Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, la Pianese aggiorna sulla situazione dei propri tesserati contagiati dal Coronavirus: ( Clicca qui leggere la news completa )

17.10 - Allarme Coronavirus. Finito il vertice tra Spadafora e le componenti del calcio - È durata poco più di un'ora la riunione tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti del mondo del calcio per discutere della situazione legata all'emergenza coronavirus. Nel tardo pomeriggio Spadafora incontrerà anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

14.56 - Dalla UEFA trapela tranquillità - "Non vi è nessuna angoscia da parte dell'Uefa per la questione del coronavirus". Questo quanto dichiarato all'ANSA da Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto della confederazione calcistica europea, a margine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, svoltosi a Nyon nel primo pomeriggio.

14.48 - Riunione in FIGC - Prima una riunione in Federcalcio tra tutte le componenti per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus e stabilire una linea comune, poi nel pomeriggio l'incontro col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per approfondire la questione e chiedere indicazioni sul futuro.Alla riunione di questa mattina nella sede della Figc di via Allegri hanno preso parte il presidente federale Gravina, l'ad della Lega di Serie A De Siervo, i numeri uno della Lega di Serie B Balata, della Serie C Ghirelli, e della Dilettanti Sibilia. Al tavolo anche il presidente degli arbitri Nicchi e quello dell'Assocalciatori Tommasi. Collegato in video conferenza invece il presidente degli allenatori, Ulivieri. Lo riferisce l'ANSA.

10.38 - Il Valencia annulla gli eventi pubblici - Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l'Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite.

9.47 - Pianese in quarantena - L'intera squadra della Pianese è in quarantena presso i propri domicili. Lo ha reso noto nella serata di ieri il club toscano con un comunicato. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

21.54 - Cinque gare a porte chiuse - - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato che le sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter si giocheranno negli orari previsti del prossimo weekend ma a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni messe in atto per l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

21.30 - Il prefetto di Torino conferma: "Juve-Inter rimane a porte chiuse" - "Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”. Così ha parlato Claudio Palomba, prefetto di Torino, al termine di un incontro con prefetti, presidenti delle province e della regione, e dei capoluoghi. Per il rinvio di Juventus-Inter nulla da fare dunque, con data e orario che rimangono invariate, per il dispiacere dei tifosi bianconerazzurri: domenica 1 marzo, ore 20.45.

11.27 - Allarme Coronavirus: un contagiato tra i tesserati della Pianese - Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l'influenza durante un transito nelle "zone rosse" nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell'ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 - Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore - Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l'accesso al pubblico. Quella del rinvio è un'idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus - legge - vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un'immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

18.56 - L'Udinese chiede il rinvio della sfida contro la Fiorentina - Il presidente Franco Soldati, parlando a FirenzeViola.it, ha ribadito la posizione dell'Udinese circa il posticipo della sfida tra Fiorentina e bianconeri del prossimo weekend: "Noi personalmente siamo dell'idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in